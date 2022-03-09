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    İsveç Başbakanı Andersson'dan NATO üyeliği açıklaması

    İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Avrupa'daki güvenlik durumunun istikrarını bozacağı varsayımıyla NATO'ya üyeliği şimdilik düşünmediklerini söyledi.
    • AA
    • 09.03.2022 - 23:30
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    İsveç Başbakanı Andersson'dan NATO üyeliği açıklaması

    İsveç hükümeti, NATO üyeliği olasılığına kapıyı kapattı.

    İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un 8 Mart'ta "İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmadığı" yönündeki açıklamasının dünyada ses getirmesinden sonra, bugün bir açıklama daha yaptı.

    "NATO ÜYELİĞİNİ ŞİMDİLİK DÜŞÜNMÜYORUZ"

    Avrupa'nın güvenlik durumunu daha fazla riske atmamak için NATO üyeliğini şimdilik düşünmediklerini aktaran Andersson, şunları söyledi:

    "Biz teknede kıpırdamadan oturmuyoruz. Rusya ordusunun yükselttiği risk ortamının saldırgan bir tona bürünmesinden sonra, İsveç'in savunmasını güçlendirdik ve uluslararası iş birliğimizi artırdık. Avrupa güvenlik sisteminin temeli her ülkenin kendi güvenlik politikası uygulamasıyla oluşur. Biz de kendi güvenlik sistemimizi oluşturduk."

    İsveç Başbakanı Andersson dan NATO üyeliği açıklaması #1



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