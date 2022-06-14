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    İsveç Başbakanı Andersson'dan Türkiye ile diyalog mesajı

    İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye'nin NATO'ya girişlerini veto etmesi sebebiyle diyalog çalışmalarında sabırsız olduklarını tekrar etti.
    • 14.06.2022 - 23:51
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    İsveç Başbakanı Andersson'dan Türkiye ile diyalog mesajı

    İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, İsveç'in Södertalje kentinde bir araya geldiler.

    Burada güncel konuları görüşen liderler, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştular.

    Andersson, Türkiye ile İsveç arasındaki NATO müzakerelerine değindi.

    "Türkiye ile diyaloğu sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"

    NATO sürecinde yoğun çalışmaların devam ettiğini aktaran Andersson, "Finlandiya ile beraber hareket ediyoruz. Sorun çözülene kadar Türkiye ile diyaloğu sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

    Marin de 2 hafta içinde Madrid'de yapılacak NATO zirvesinden önce bir çözüme ulaşılmasının önemli olduğunu vurguladı.

    İsveç Başbakanı Andersson dan Türkiye ile diyalog mesajı #1

    "Sorunları ciddiye alıyoruz"

    AA'nın haberine göre, iki hafta içinde çözüm olmazsa sürecin donma riski bulunduğunu kaydeden Marin, "Şimdi bir ivme var, bu süreçte ilerlememiz önemli. Sorunları ciddiye alıyoruz ve diyalog kurmaya devam ediyoruz." dedi.

    İsveç Başbakanı Andersson dan Türkiye ile diyalog mesajı #2


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