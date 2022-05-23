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    İsveç Başbakanı Andersson'ndan Türkiye açıklaması: Müzakereler biraz süre alacak

    Ülkesinin NATO üyeliği hakkında konuşan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini ve müzakerelerin biraz süre alacağını ifade etti.
    • 23.05.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 14:43
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    İsveç Başbakanı Andersson'ndan Türkiye açıklaması: Müzakereler biraz süre alacak

    Rus tehdidine karşı NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye'yi ikna çalışmaları sürüyor.

    Bilindiği üzere konuyla ilgili net konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkenin de terör örgütleriyle aralarına mesafe koymaları gerektiğini söylemişti.

    Son olarak iki ülkenin lideri, geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştü.

    Türkiye net tavrından taviz vermiyor

    Türkiye'nin kararlı tavrı karşısında sıcak mesajlarla süreci yürüten İsveç'te Başbakan Magdalena Andersson, İsveç resmi haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulundu.

    Andersson, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusundaki yaklaşımını değerlendirdi.

    İsveç Başbakanı Andersson ndan Türkiye açıklaması: Müzakereler biraz süre alacak #1

    "İkili ve üçlü görüşmeler devam edecek fakat müzakereler biraz süre alacak"

    Türkiye ile diyaloğu sürdürdüklerini dile getiren Andersson, "Bu hafta sonu Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile güzel ve olumlu bir görüşme yaptım. Yakın gelecekte İsveç ve Finlandiya Türkiye ile ikili ve üçlü görüşmelere devam edecek fakat müzakereler biraz süre alacak." ifadelerini kullandı.

    "PKK'yı terör listesine alan ilk ülkelerden biriyiz"

    AA'nın aktardığına göre; Türkiye ile yapılacak müzakereleri sabırsızlıkla beklediğini kaydeden Andersson, PKK'yı terör listesine alan ilk ülkelerden biri olduklarını sözlerine ekledi.

    İsveç Başbakanı Andersson ndan Türkiye açıklaması: Müzakereler biraz süre alacak #2


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