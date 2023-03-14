İsveç Başbakanı Kristersson: Finlandiya ile farklı aşamalarda NATO üyesi olabiliriz İskandinav ülkesinin lideri, Finlandiya'nın askeri ittifaka önce katılma olasılığının arttığını söyledi.

İsveç'in NATO'ya üyelik süreci, Türkiye'nin taleplerinden dolayı yavaş ilerliyor.

Stockholm yönetimi, Ankara'nın istekleri karşısında ağır adımlar atmayı sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ile ilgili ise farklı bir tavır takınabileceklerini söylemişti.

İsveç'in dikkat çeken NATO yorumu

Böyle bir dönemde İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç ve Finlandiya'nın farklı aşamalarda NATO üyesi olabileceğini kaydetti.

Aftonbladet gazetesi de dahil olmak üzere yerel basında yer alan haberlere göre, Kristersson, ülkesinin NATO üyelik başvurusu hakkında düzenlediği basın toplantısında konuştu:

"Farklı aşamalarda onaylanması söz konusu olabilir"

İsveç ve Finlandiya'nın farklı aşamalarda (üyeliğinin) onaylanması söz konusu olabilir.

Kristersson, kendisinin ve İsveç'in NATO baş müzakerecisi Oscar Stenstrom'un son haftalarda ittifak üyeliğinin farklı aşamalarda gerçekleşme olasılığının arttığı izlenimi edindiklerini kaydetti.

"Finlandiya'nın önce katılma ihtimaline hazırız"

Söz konusu durumun ortaya çıkması halinde İsveç'in buna "hazırlıklı olduğunu" belirten Kristersson, Finlandiya'nın NATO'ya kendilerinden önce katılma ihtimalinin arttığına dikkati çekti.

"Son karar Türkiye'nin"

Kristersson, İsveç'in üyeliğine dair son kararın Türkiye'ye ait olduğunu vurgulayarak Finlandiya'nın NATO'ya İsveç olmadan girmesi gibi bir durumla başa çıkmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaş nedeniyle benzer bir işgalden sakınmak için NATO güvenlik şemsiyesine dahil olmak isteyen Finlandiya ve İsveç, bu konuda adımları da birlikte atma kararı almış ve üyelik başvurusunu Brüksel'de birlikte yapmıştı.

Ankara'nın karşı çıkma nedeni

Ancak Türkiye, bu ülkelerde terör örgütü PKK/YPG/PYD ve FETÖ'ye verilen destek nedeniyle NATO üyeliklerine karşı çıkmıştı.

Somut adımlar bekleniyor

Ankara, Türk vatandaşlarını ve Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi, terörden aranan veya hükümlü kişilerin iadesi, savunma sanayi ürünlerinin ihracatındaki kısıtlamaların kaldırılması gibi konularda somut ve kalıcı adımlar atıldığını görmek istediğini belirtmişti.

İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi 30 ülkenin de onayını gerektiren katılım için Macaristan ve Türkiye'den henüz onay almadı.