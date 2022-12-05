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    İsveç Başbakanı Kristersson: İsveç'in terör üssü olmasına izin vermeyeceğiz

    İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye karşıtlığı ile bilinen eski vekile yazdığı mektupta, "Suça bulaşmayanların korkacak hiçbir şeyi yoktur" dedi.
    • 05.12.2022 - 22:57
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    İsveç Başbakanı Kristersson: İsveç'in terör üssü olmasına izin vermeyeceğiz

    Türkiye'nin İsveç'te bulunan terör örgütü PKK üyelerine yönelik iade talepleri sürerken, İsveç'ten terör örgütlerine karşı söylemler gelmeye devam ediyor.

    "İsveç terör üssü haline gelmemeli"

    İsveç'te Türkiye karşıtlığı ile bilinen eski Sosyal Demokrat Milletvekili Nalin Pekgül'ün NATO anlaşması çerçevesinde Türkiye'ye teröristlerin iade edilmemesine yönelik gönderdiği mektubu cevaplayan Kristersson, "İsveç bir terör üssü haline gelmemeli." ifadelerini kullandı.

    Kristersson, Pekgül'e cevap olarak yayımladığı mektupta, şunları kaydetti:

    İsveç Başbakanı Kristersson: İsveç in terör üssü olmasına izin vermeyeceğiz #1

    "Bir suça bulaşmayanların korkacak hiçbir şeyi yok"

    "Teröre, terörün finansmanına veya başka bir suça bulaşmayanların korkacak hiçbir şeyi yoktur. Bununla birlikte, İsveç dışındaki ülkelere yönelik olsun veya olmasın, İsveç'in terör üssü olmasına izin vermeyeceğiz. Bizim ülkemizde olduğu gibi, Türkiye'nin de terörizme karşı kendini koruma hakkı olduğu konusunda her zaman nettim."

    İsveç Başbakanı Kristersson: İsveç in terör üssü olmasına izin vermeyeceğiz #2

    "İsveç vatandaşları asla iade edilmez"

    AA'nın haberine göre, İsveç'te evrensel hukuk kurallarının geçerli olduğunu hatırlatan Kristersson, "İsveç uluslararası hukuka uymaya devam edecektir. Başka bir şey düşünülemezdi. Hukukun üstünlüğü ile yönetilen dünyanın en güçlü devletlerinden biriyiz. İsveç vatandaşları asla iade edilmez." ifadelerine yer verdi.

    İsveç'in Türkiye ve Finlandiya ile yaptığı NATO anlaşmasının arkasında olduklarını belirten Kristersson, diğer partilerin de bu konuda kendilerine destek verdiğini aktardı.

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    İsveç Başbakanı Kristersson: İsveç in terör üssü olmasına izin vermeyeceğiz #3


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