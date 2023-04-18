İsveç Başbakanı Kristersson: NATO için Türkiye'ye verdiğimiz sözleri tutacağız İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülke olarak şu anda çok tehlikeli bir durumda olduklarını belirterek, İsveç'in NATO'ya girebilmesinin Türkiye'nin kararına bağlı olduğunu söyledi.

AA

Türkiye'nin onayı ile Finlandiya, artık NATO üyesi...

Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belge, Türkiye tarafından 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim edildi.

Böylelikle Finlandiya resmen NATO'nun 31'inci üyesi oldu.

Bu gelişmenin ardından İsveç de NATO'ya katılmak için harekete geçti.

İsveç'in NATO'ya katılım süreci hakkında Aftonbladet gazetesine açıklamalarda bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanmasına sevindiğini ifade etti.

"Artık iş tamamen Türkiye'nin vereceği karara bağlı"

Kristersson, "NATO'nun içinde olmadığımız için burukluğumuzu da bildirdim. Ülke olarak şu anda çok tehlikeli bir durumda yaşıyoruz, bunun anlaşılmasının zamanı geldi. Artık iş tamamen Türkiye'ye bağlı, Türkiye'nin vereceği karara da son derece saygı duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"1 Haziran'da yürürlüğe girecek terör kanunuyla, Türkiye'ye verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz"

Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamasını sorumuzca bir hareket olarak görmediklerini belirten Kristersson, "Çünkü 1 Haziran'da yürürlüğe girecek bir terör kanunu var, işte o zaman Türkiye'ye verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olacağız." dedi.