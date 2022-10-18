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    İsveç Başbakanı Kristersson: Terör örgütlerine katılım önlenecek

    İskandinav ülkesinin yeni lideri, "Türkiye ile anlaşma yerine getirilecek" dedi. Kristersson, terörle mücadele konusunda da açıklama yaptı.
    • 18.10.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 13:57
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    İsveç Başbakanı Kristersson: Terör örgütlerine katılım önlenecek

    İsveç'te, geçen ay yapılan seçimlerin ardından yeni koalisyon hükümeti kuruldu.

    Ulf Kristersson, İsveç'in yeni Başbakanı olarak göreve başladı ve NATO'ya üyelik sürecinin yanı sıra terör örgütlerine karşı tavır konusunda mesajlar verdi.

    Ilımlı Muhafazakar Parti (M), Liberal Parti (L) ve Hristiyan Demokrat Parti'nin (KD) oluşturduğu üçlü koalisyon hükümetinin bakanları açıklandı.

    Yeni Bakan Kurulu'nun kritik isimleri

    Muhafazakarların lideri ve Başbakan Kristersson, Meclis'te yaptığı konuşmada, sağ blok hükümette görev alacak bakanları duyurdu.

    Bakanlar Kurulu'nun 24 kişiden oluştuğunu söyleyen Kristersson, Dışişleri Bakanlığı'na Tobias Billström'ün, Savunma Bakanlığı'na Pal Jonson'ın, Adalet ve İçişleri Bakanlığı'na da Gunnar Strömmer'in getirildiğini belirtti.

    NATO'ya üyelik süreci

    Kristersson, uyuşturucu ve çete suçlarına karşı kolluk kuvvetlerini güçlendirmek, göçmen ve enerji politikaları gibi sorunlarla mücadele etmek için rotayı önemli ölçüde değiştireceklerini kaydetti.

    Ülkenin NATO savunma ittifakına üyeliği konusunda birlik olunması gerektiğini vurgulayan Kristersson, "Parlamentodaki sekiz partiden altısı NATO üyelik sürecini destekliyor. Buna çok değer veriyorum. Daha önemli konularda anlaşmaya varabileceğimizi görmek isterim." dedi.

    "Terör örgütlerine katılım önlenecek"

    AA'nın haberine göre, Kristersson, "Hükümetin ana noktası NATO üyesi olmaktır. İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki anlaşma yerine getirilecek, terör örgütlerine katılım önlenecektir." dedi.

    İsveç Başbakanı Kristersson: Terör örgütlerine katılım önlenecek #1

    İsveç'te koalisyon hükümetinin kurulma süreci

    İsveç'te 11 Eylül'de yapılan seçimlerden 36 gün sonra sağ koalisyon hükümeti kurulmuştu.

    Ilımlı Muhafazakar Parti (M), Liberal Parti (L) ve Hristiyan Demokrat Partisi (KD) ile üçlü koalisyon hükümeti, 17 Ekim'de parlamentoda güvenoyu almıştı.

    Aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) de hükümete dışarıdan destek verdiğini açıklamıştı.

    İsveç Başbakanı Kristersson: Terör örgütlerine katılım önlenecek #2


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