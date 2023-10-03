İsveç Başbakanı Kristersson'dan NATO üyeliğiyle ilgili açıklama

Türkiye'nin talep ettiği şartları uyguladığını iddia etmesine rağmen terör örgütlerinin faaliyetlerine göz yummaya devam eden İsveç, NATO'ya girmek için beklemede..
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç basınına ülkesinin NATO başvurusu hakkında açıklamalarda bulundu.
"Karar Türkiye'ye ait"
İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin karar vereceğini belirten Kristersson, "Ekim ayında NATO üyeliğimizin onaylayacağının sözünü veremem. Bu karar Türkiye'ye ait, Türkiye kendi kararlarını kendi alır." dedi.
"Herkes İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanacağı yönünde yorumluyor"
TBMM'nin açılmasından sonra İsveç'in NATO üyeliği hakkındaki onay sürecinin "en kısa sürede" Meclis'e gönderilmesi konusunda anlaştıklarını ifade eden Kristersson, şunları kaydetti:
Herkes bunu parlamento açıldıktan sonra İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanacağı yönünde yorumluyor. Artık meclis açılmış durumda. Bence de İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasının zamanı geldi.
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