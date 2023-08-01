İsveç Başbakanı: Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar ciddi güvenlik sorununa dönüştü Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonların İsveç’te ciddi güvenlik sorununa dönüştüğünü belirten İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, hükümetin bu sorunun çözümü için çalıştığını söyledi.

AA

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İsveç’te, Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar durdurulamıyor.

Ülkede son olarak 31 Temmuz günü Salwan Momika, İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i yaktı.

Net bir adım atılmıyor

Müslüman ülkelerin tepkilerine rağmen devam eden eylemleri başta 'ifade özgürlüğü' kılıfı ile savunan İsveç, çirkin saldırıların ülkede güvenlik sorununa yol açmaya başladığını kabul etse de net bir adım atmıyor.

'Ülkenin imajı değişti'

Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ile kameralar karşısına geçen İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, provokasyonların ardından dış dünyada İsveç'in imajının değiştiğini söyledi.

Kristersson, “Bu durum ve NATO üyeliğimizi engellemek için aleyhimizde yapılanlar, yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı güvenliğimizi ciddi şekilde etkiliyor. Bu ciddi güvenlik sorunlarının önlenmesi için hükümet çalışıyor, bu doğrultuda iç sınır kontrollerini devreye sokabiliriz.” ifadelerini kullandı.

"Amaç, iç güvenliğe yönelik tehditleri önlemek"

İsveç'in kötüleşen güvenlik durumuna dikkat çeken Adalet Bakanı Gunnar Strömmer de iç sınır kontrollerinin perşembe günü başlayabileceğini belirterek “İç sınır kontrolleri polisin çalışmalarını güçlendirir, güvenliği tehdit eden yolcuların tespitinde yarar sağlayabilir. Amaç, iç güvenliğe yönelik tehditleri önlemek.” dedi.

Çözüm aranıyor

Strömmer, öte yandan nefret suçlarının kapsamını, kutsal kitaplara yönelik yasağı içerecek şekilde değiştirmeyi planlamadıklarını, bunun yerine Kamu Düzeni Yasası'nın, kutsal kitapların yakılmasının önlenmesi için hem polise hem de hükümete daha fazla yetki verecek şekilde nasıl değiştirilebileceğini incelemeyi düşündüklerini kaydetti.

Saldırgan, izin taleplerini geri çekti

Kristersson ve Strömmer'in basın toplantısı ile eş zamanlı olarak İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarıyla tanınan Irak asıllı Salwan Momika, hafta içi Stockholm'de 3 bölgede Kur'an-ı Kerim yakmak için polisten istediği izin taleplerini geri çekti.

Momika, Stockholm'ün Botkyrka bölgesinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi ile İran Büyükelçiliği önünde, ayrıca Stockholm şehir merkezinde Kur'an-ı Kerim yakmak için izin istemişti.