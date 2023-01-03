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    İsveç Başbakanı: NATO'ya katılmak için açıkladıklarımızı aynen yapıyoruz

    Fransa'da resmi ziyaret gerçekleştiren İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO'ya katılmak için şartları yerine getirdiklerini söyledi.
    • 03.01.2023 - 17:51
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 18:00
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    İsveç Başbakanı: NATO'ya katılmak için açıkladıklarımızı aynen yapıyoruz

    İsveç, Türkiye'nin onayı olmadan NATO üyeliğine giremiyor..

    Bu nedenle İsveç hükümeti, NATO üyeliği için İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra'nın şartlarını uygulamaya çalışıyor..

    İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.

    Kristersson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı'nda baş başa görüşme öncesi ortak basın açıklaması yaptı.

    "NATO'ya katılmak için açıkladıklarımızı aynen yapıyoruz"

    Fransa'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine desteği ve güvenlik garantileri için teşekkür eden Kristersson, "NATO'ya bir an önce katılmak için açıkladıklarımızı aynen yapıyoruz." ifadesini kullandı.

    Macron'la görüşmelerinde ikili ilişkileri ele alacaklarını belirten Kristersson, iki ülkenin daha yeşil bir Avrupa Birliği'nin (AB) kapısını açtıkları değerlendirmesinde bulundu.

    İsveç Başbakanı: NATO ya katılmak için açıkladıklarımızı aynen yapıyoruz #1

    "Ukrayna'nın zaferi Avrupa ve tüm dünya için esastır"

    AA'nın aktardığı bilgilere göre Kristersson, İsveç'in AB dönem başkanlığını Avrupa'nın farklı krizlerle karşı karşıya olduğunu bir zamanda devraldığına değinerek, bu krizlerden en kötüsünün Ukrayna-Rusya savaşı olduğunu ifade etti.

    "Ukrayna'nın zaferi Avrupa ve tüm dünya için esastır, varoluşsaldır." diyen Kristersson, enerji ve iklim krizleri ve artan enflasyonun ele alınmasının yanı sıra Avrupa'nın uzun vadeli rekabet gücünü koruması gerektiğini söyledi.

    Kristersson, "Daha yeşil, güvenilir ve özgür bir Avrupa için kararlılıkla birlikte çalışacağız." diyerek, Ukrayna'ya AB ve Transatlantik desteğin devamı için çalışmanın başat öncellikleri olduğunu kaydetti.

    Enerji güvenliği, yeşil dönüşüm gibi konular üzerinde de çalışacaklarını aktaran Kristersson, Ukrayna-Rusya savaşının, güvenilir enerji tedariğinin ve karbonsuz enerjinin AB’nin güvenliği için çok önemli olduğunu Avrupa'ya açıkça gösterdiğini vurguladı.

    İsveç Başbakanı: NATO ya katılmak için açıkladıklarımızı aynen yapıyoruz #2

    İsveç Başbakanı: NATO ya katılmak için açıkladıklarımızı aynen yapıyoruz #3


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