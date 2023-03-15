İsveç Başbakanı Ulf Kristersson: NATO'ya üyelik için hazırız İskandinav ülkesinin Başbakanı, "Biz hazır olduğumuzu düşünüyoruz ama Türkiye'nin kararlarını sadece Türkiye verebilir" dedi.

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından NATO'ya katılmak istiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'yı işaret ederek, "NATO üyeliği için süreç ne ise onu yürüteceğiz. Üstümüze düşen görevi yapacağız, verdiğimiz sözü tutacağız." dedi.

Almanya'ya NATO teşekkürü

Almanya'da mevkidaşı Olaf Scholz ile bir araya gelen İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un gündeminde bu konu vardı.

Ortak basın toplantısında NATO üyeliği konusundaki soruları yanıtlayan Kristersson, Almanya'nın kendilerine verdiği desteğe teşekkür etti.

İsveç, Türkiye'nin onay vermesini bekliyor

Kristersson, Türkiye'nin ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusuna seçimlerden sonra onay vermesini beklediklerini belirtti:

Biz hazır olduğumuzu düşünüyoruz ama Türkiye'nin kararlarını sadece Türkiye verebilir. Buna saygı duyuyoruz.



İsveç olarak Finlandiya ile beraber girmeyi isteriz. Biz de üyelik için hazırız. Türkiye'deki seçimlerden sonra onay bekliyoruz.

"Putin, emperyalist emellerine ulaşamayacak"

İsveç Başbakanı, NATO'ya üyelik sürecinde verdiği destekten ötürü Almanya'ya teşekkür ederken, Ukrayna'ya destek olmayı sürdüreceklerini söyledi. Kristersson, "Putin, emperyalist emellerine ulaşamayacağını bilmeli." dedi.

Kristersson, Hertie Yönetim Okulu'nda yaptığı konuşmada da Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna ve Batı Balkan ülkelerini kapsayacak şekilde genişlemesinin, Rusya ve Çin'in etkisine karşı koymak için önemli olduğunu söyledi.

"Yeni ülkeleri AB'ye entegre etmek zor olacak"

Ukrayna savaşının AB için kritik bir jeopolitik dönüm noktası olduğunu ifade eden Kristersson, şöyle konuştu:

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı, genişlemeyi yeniden gündeme getirdi, ancak yeni ülkeleri AB'ye entegre etmek zor olacak.



Bunun alternatifi, Rusya ve Çin'in etkisine engel olmamaktır. Bu hem AB hem de çevremizdeki tüm istekli ülkeler için en az arzu edilen sonuç olacaktır.

"Onları karşılamaya hazır olmalıyız"

Kristersson ayrıca, yeni üyeleri entegre edebilmek için AB içinde kurumsal reformların öneminin altını çizdi ve ekledi:

Ukrayna ve diğer aday ülkeler, AB'ye katılmaya hazır olduklarında, halihazırda kulüpte yer alan bizler onları karşılamaya hazır olmalıyız.

Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu

Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaş nedeniyle benzer bir işgalden sakınmak için NATO güvenlik şemsiyesine dahil olmak isteyen Finlandiya ve İsveç, bu konuda adımları da birlikte atma kararı almış ve üyelik başvurusunu Brüksel'de birlikte yapmıştı.

Türkiye'nin güvenlik endişeleri

Ancak Türkiye, bu ülkelerde terör örgütü PKK/YPG/PYD ve FETÖ'ye verilen destek nedeniyle NATO üyeliklerine karşı çıkmış Türk vatandaşlarını ve Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi, terörden aranan veya hükümlü kişilerin iadesi, savunma sanayi ürünlerinin ihracatındaki kısıtlamaların kaldırılması gibi konularda somut ve kalıcı adımlar atıldığını görmek istediğini belirtmişti.

İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi 30 ülkenin de onayını gerektiren katılım için Macaristan ve Türkiye'den henüz onay almadı.