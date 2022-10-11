İsveç: Boru hatlarındaki sızıntıya ilişkin bulgular Rusya ile paylaşılmayacak

Başbakan Andersson, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'de yaşanan sızıntılara ilişkin yürütülen soruşturmaların neticesinde elde edilen bulguların, Rusya ile paylaşılmayacağını söyledi.

Danimarka ve İsveç yakınlarında Rusya’ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında yaşanan sızıntıların nedenine yönelik araştırmalar sürüyor.

Rus hükümeti, 2 Ekim'de İsveç hükümetine mektup göndererek Rus yetkililerinin doğalgaz hatlarındaki patlamayla ilgili soruşturmaya dahil edilmesini istese de bu talep İsveç tarafından reddedildi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Karlskrona kentinde bir sahil güvenlik gemisinde düzenlediği basın toplantısında soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Soruşturmada gizlilik kararı var”

AA’nın haberine göre; Andersson, "İsveç makamları, olayı hızlı ve kararlı şekilde inceliyor, bununla gurur duyuyorum, soruşturmada gizlilik kararı var. Patlamayla ilgili soruşturmanın bulgularını Rus yetkilileri ile paylaşmayacağız." dedi.

Olayın istisna olduğunu aktaran Andersson, Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası alanda kendilerine olayla ilgili büyük destek geldiğini sözlerine ekledi.

Gemilere ‘bölgeye yaklaşmayın’ uyarısı yapılmıştı

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 4 sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı. İki ülke de sızıntıların, kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.

AB de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını kaydetmişti.

İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Danimarka Enerji Ajansı, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının durduğunu açıklamıştı.

Rus enerji şirketi Gazprom da boru hatlarında basıncın normale döndüğünü ve sızıntıların sona erdiğini duyurmuştu.