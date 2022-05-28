İsveç Dışişleri Bakanı Linde: PKK suçlamaları temelsiz

Türkiye’nin NATO kapısını kapattığı İsveç’te Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin PKK'lı isimlere destek vermediğini söyledi.

Rus tehdidine karşı NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'nın çabaları Türkiye'ye takıldı.

Terör örgütleriyle arasına mesafe koyamayan iki ülkeyle görüşmeler sürerken İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Demokratik gruplardaki İsveçli siyasetçilerin PKK'yı temsil ettiği doğru değil"

Linde, “Demokratik gruplardaki İsveçli siyasetçilerin terör örgütü PKK'yı temsil ettiği haberleri doğru değildir” ifadelerini kullandı.

"Temelsiz suçlamalar"

Açıklamasına devam eden Linde, “Şiddet, terör ve aşırılığın demokratik toplumumuzda hiçbir yeri yoktur. Bunlar ciddi ve temelsiz suçlamalar” diye yazdı.

PKK/YPG'lileri makamında ağırladı

Öte yandan Linde'nin daha önce PKK/YPG'li teröristleri ofisinde ve İsveç Meclisi'nde ağırladığı fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Mali destek sözü

Bu fotoğrafın yanı sıra Linde, Stockholm'de PKK'nın Suriye kolu olarak bilinen YPG/DSG'ye bağlı sözde özerk yönetimin yetkililerini ağırlamıştı.

Linde bu görüşmede, PKK/YPG'ye mali destek sözü vermişti.

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