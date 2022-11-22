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    İsveç Dışişleri Bakanı: Teröre karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

    İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Pençe Kılıç Harekatı ile ilgili Türkiye'nin teröre karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu söyledi.
    • 22.11.2022 - 00:21
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    İsveç Dışişleri Bakanı: Teröre karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

    Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri Pençe-Kılıç Hava Harekatı kapsamında bombardımana tutuldu.

    184 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatta Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütlerinin tepesine çökmeye devam ediyor.

    Fransa'nın başkenti Paris'te Moldova için uluslararası bağış konferansına katılan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin Expressen gazetesine açıklamalarda bulundu.

    "Türkiye'nin teröre karşı kendisini savunma hakkı vardır"

    Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" hakkında konuşan Billström, "Türkiye terör saldırısına maruz kalan bir ülkedir ve terör saldırısına maruz kalan devletlerin kendini savunma hakkı vardır." ifadesini kullandı.

    AA'nın aktardığı bilgiye göre, Türkiye'nin kendisini terörden koruyabileceğini aktaran Billström, sivil kayıplardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

    İsveç Dışişleri Bakanı: Teröre karşı Türkiye nin kendini savunma hakkı var #1


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