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İsveç Dışişleri Bakanı: Teröre karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

İsveç Dışişleri Bakanı: Teröre karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Pençe Kılıç Harekatı ile ilgili Türkiye'nin teröre karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu söyledi.