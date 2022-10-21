İsveç Dışişleri Bakanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması

Bakan Billström, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç yeni başbakanının görüşme talebini kabul etmesini "olumlu bir haber" olarak nitelendirdi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de mevkidaşı Pekka Haavisto ile görüşme gerçekleştiridi.

İkili, görüşmelerinin ardından da düzenlenen ortak basın toplantısına katıldı.

Bakan Billström, İsveç'in başbakanlık koltuğuna oturan Ulf Kristersson hükümetinin, NATO üyeliğine öncelik verdiğini vurguladı.

Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kristersson ile görüşme talebini kabul etmesini "olumlu bir haber" ifadeleriyle nitelendirdi.

"Taraflarla yakın istişarelerin, ileriye giden bir yol olduğuna inanıyoruz"

Billstrom, haziran ayında Madrid'de Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan anlaşmaya değinerek, “Bu üçlü muhtıranın taraflarıyla yakın diyalog ve yakın istişarelerin ileriye giden yol olduğuna inanıyoruz. Her şeyin beklediğimize, yani Türk parlamentosunun (İsveç'in NATO üyeliğini) onaylamasına yol açacağına inanıyoruz" dedi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ise ülkesinin NATO üyelik hedefi sırasında "Türkiye ile düzenli temas halinde olduğunu" ve geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğü hatırlattı.

"Randevuyu verin gelsin"

Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, "İsveç'in yeni başbakanı randevu talebinde bulundu. Arkadaşlarımıza 'Randevu verin, gelsin' dedim. Ülkemizde kendisiyle bu konuları da görüşürüz" ifadelerini kullanmıştı.