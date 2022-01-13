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    İsveç hükümeti, Pekin'de yapılacak 2022 Kış Olimpiyatları'na katılmayacak

    Spor Bakanı Ygeman, Pekin'de gerçekleştirilecek 2022 Kış Olimpiyatları'na hükümet olarak katılmayacaklarını açıkladı.
    • AA
    • 13.01.2022 - 17:08
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 17:54
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    İsveç hükümeti, Pekin'de yapılacak 2022 Kış Olimpiyatları'na katılmayacak

    İsveç Spor Bakanı Anders Ygeman, ülkenin resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle hükümetten hiçbir yetkilinin Pekin'de yapılacak olimpiyata gitmeyeceğini söyledi.

    Bunun siyasi ve diplomatik bir boykot olmadığını belirten Ygeman, "İsveç'in Çin'e karşı eleştirilerini diplomatik ve siyasi kanallardan iletiyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na da Kovid-19 nedeniyle katılmadık." ifadelerini kullandı.

    İNSAN HAKLARI İHLALİ GEREKÇE GÖSTERİLMİŞTİ

    ABD ve Avustralya, insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek olimpiyatları boykot kararı almıştı.

    2022 Kış Olimpiyat Oyunları, 4-24 Şubat'ta Çin'in başkenti Pekin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

    İsveç hükümeti, Pekin de yapılacak 2022 Kış Olimpiyatları na katılmayacak #1


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