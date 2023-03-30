İsveç ile Rusya arasında NATO gerilimi yaşanıyor

İsveç ile Rusya, NATO konusunda karşı karşıya geldi.
Stockholm yönetimi, Ukrayna savaşından sonra asker ittifakın üyesi olmak istiyor.
Ancak Türkiye'nin güvenlik endişelerini karşılamadığı gerekçesiyle başvurusu bekletiliyor. Finlandiya ise Türkiye'den onay aldı.
"İsveç meşru hedef olur"
Rusya'nın İsveç Büyükelçisi Viktor Tatarintsev, iki ülkenin NATO'ya katılmaları halinde Rusya'nın "misilleme tedbirlerinin meşru hedefleri" haline gelecekleri konusunda uyardı.
Billström: Başkaları İsveç'in güvenlik politikasını belirleyemez
Bunun üzerine Tatarintsev, İsveç Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakan Tobias Billström, "Dışişleri Bakanlığı, bu bariz müdahale girişimini protesto etmek için Rus büyükelçisini çağırdı." dedi ve ekledi:
İsveç'in güvenlik politikası İsveç tarafından belirlenir, başkaları tarafından değil.
Rusya'nın İsveç Büyükelçisi: Uçuruma doğru adım atıyorlar
Rus elçi Tatarintsev, tepki çeken açıklamasında şunları dile getirmişti:
Bunun (NATO üyeliğinin) herhangi bir şekilde Avrupa'nın güvenliğini iyileştireceğine hâlâ inanan varsa, düşman bloğun yeni üyelerinin Rusya'nın misilleme önlemleri için meşru bir hedef haline geleceğinden emin olabilirsiniz.
İsveç, daha güvenli hale gelmek yerine, NATO'ya katılarak 'uçuruma doğru' bir adım atıyor. Finlandiya ve İsveç'in katılımından sonra, Rusya ile NATO arasındaki sınırın toplam uzunluğu neredeyse iki katına çıkacak.