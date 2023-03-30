İsveç ile Rusya arasında NATO gerilimi yaşanıyor Rus Büyükelçi Tatarintsev, "İsveç misillemenin meşru hedefi olur" dedi. Bunun üzerine İsveç Dışişleri Bakanı Billström, "Güvenlik politikamızı başkaları belirleyemez" karşılığını verdi.

ensonhaber.com

İsveç ile Rusya, NATO konusunda karşı karşıya geldi.

Stockholm yönetimi, Ukrayna savaşından sonra asker ittifakın üyesi olmak istiyor.

Ancak Türkiye'nin güvenlik endişelerini karşılamadığı gerekçesiyle başvurusu bekletiliyor. Finlandiya ise Türkiye'den onay aldı.

"İsveç meşru hedef olur"

Rusya'nın İsveç Büyükelçisi Viktor Tatarintsev, iki ülkenin NATO'ya katılmaları halinde Rusya'nın "misilleme tedbirlerinin meşru hedefleri" haline gelecekleri konusunda uyardı.

Billström: Başkaları İsveç'in güvenlik politikasını belirleyemez

Bunun üzerine Tatarintsev, İsveç Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakan Tobias Billström, "Dışişleri Bakanlığı, bu bariz müdahale girişimini protesto etmek için Rus büyükelçisini çağırdı." dedi ve ekledi:

İsveç'in güvenlik politikası İsveç tarafından belirlenir, başkaları tarafından değil.

Rusya'nın İsveç Büyükelçisi: Uçuruma doğru adım atıyorlar

Rus elçi Tatarintsev, tepki çeken açıklamasında şunları dile getirmişti: