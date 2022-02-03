İsveç, koronavirüs kısıtlamalarını kaldırıyor

Başbakan Magdalena, yüksek vaka sayılarına rağmen salgının kontrol altında olduğunu belirtti. Magdalena, "İsveç'i yeniden açmanın vakti geldi" diye konuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle İsveç'te uygulanan tedbirlere son verilmesi kararlaştırıldı.

İsveç hükümeti, koronavirüse yönelik tüm kısıtlamaları gelecek hafta itibarıyla kaldırma kararı aldı.

KISITLAMALARA 9 ŞUBAT'TA SON VERİLECEK

Başbakan Magdalena Andersson, düzenlediği basın toplantısında, Halk Sağlık Genel Müdürlüğü'nün tavsiyesi üzerine koronavirüse yönelik kısıtlamaların 9 Şubat itibarıyla kaldırılacağını belirtti.

SALGIN KONTROL ALTINDA

Virüsün Omicron varyantıyla birlikte yükselişe geçen vaka sayılarına rağmen salgının kontrol altında olduğunu söyleyen Andersson, koronavirüsün sağlık hizmetlerini aksatmadığını ve hastanelerde ve yoğun bakımda sağlanan istikrarın devam ettiğini aktardı.

"İSVEÇ'İ YENİDEN AÇMANIN VAKTİ"

Magdalena, "İsveç'i yeniden açmanın vakti geldi." dedi. İsveç Başbakanı, "İleriye baktığımızda, enfeksiyon oranları bir süre daha yüksek kalacak, ancak gördüğümüz kadarıyla bulaşmanın en kötü sonuçları artık geride kaldı." ifadesini kullandı.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Halk Sağlık Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı rakamlara göre, İsveç'te koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 28'e, vaka sayısı 2 milyon 223 bin 115'e yükseldi.

FİNLANDİYA 1 MART OLARAK BELİRLEDİ

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de ülkede koronavirüse yönelik kısıtlamaların 14 Şubat'ta gevşetileceğini, 1 Mart itibarıyla da kaldırılacağını söyledi.

İskandinavya ülkelerinden ilk olarak Danimarka, 1 Şubat itibariyle koronavirüs kısıtlamalarını tamamen kaldırırken, Norveç de 19 Şubat'ta kısıtlamaları kaldırılacağını duyurmuştu.