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    İsveç Kralı Carl Gustaf ve eşi Silvia koronavirüse yakalandı

    Kral Gustaf ve Kraliçe Silvia'ya yapılan testin sonucu pozitif çıktı. Çift, karantina altına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2022 - 08:42
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 09:14
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    İsveç Kralı Carl Gustaf ve eşi Silvia koronavirüse yakalandı

    Koronavirüs salgını, İsveç'te Kraliyet'e sıçradı.

    İsveç Kralı Carl 16'ncı Gustaf ve eşi Kraliçe Silvia'nın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

    DURUMLARI İYİ

    Kraliyet ailesinden yapılan açıklamaya göre, Gustaf ve Silvia'nın hafif belirtiler gösterdiği ve durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

    Çift, ülkede salgınla mücadeleye ilişkin düzenlemeler kapsamında karantinada bulunuyor.

    İsveç Kralı Carl Gustaf ve eşi Silvia koronavirüse yakalandı #1

    KRALİYET'TE KORONA VAKALARI

    DPA'nın haberine göre, Carl Gustaf ve Silvia, İsveç Kraliyet ailesinin virüs testi pozitif çıkan ilk üyeleri değil.

    Oğulları Prens Carl Philip ve eşi Prenses Sofia, Kasım 2020'de koronavirüse yakalanmıştı.

    Tahtın varisi Victoria ve kocası Prens Daniel'in de mart ayında yaptırdıkları testin sonucu pozitif çıkmıştı.


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