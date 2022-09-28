İsveç: Kuzey Akım’daki sızıntılar kaza değil

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Kuzey Akım boru hatlarında tespit edilen sızıntıların kaza olmadığını ve kasıtlı eylemlerden kaynaklandığını öne sürdü.

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sızıntılar hakkında Danimarka ve İsveç “kasıtlı eylem” açıklaması yaptı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’in ardından İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da yaptığı açıklamada, Kuzey Akım boru hatlarında tespit edilen sızıntıların kaza olmadığını ve kasıtlı eylemlerden kaynaklandığını öne sürdü.

Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattındaki patlama anı VİDEO

"Muhtemelen bir sabotaj"

İHA'nın aktardığına göre; Andersson, Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıların sabotaj olabileceğine dair bilgiler içeren iki patlama tespit edildiğini belirterek, bunun İsveç’e karşı bir savaş eylemi anlamına gelmediğini aktardı.

Andersson, İsveç hükümetinin NATO gibi ortaklarıyla ve Danimarka ile Almanya gibi komşularıyla sızıntılar ile ilgili gelişmeler konusunda yakın temas halinde olduğunu belirterek, "İstihbarata sahibiz, ancak Danimarka ile olan temaslarımızda da bilgi aldık ve buna dayanarak bunun muhtemelen kasıtlı bir eylem olduğu sonucuna vardık. Muhtemelen bir sabotaj" dedi.

"İsveç ve Danimarka'ya yönelik bir saldırı değil"

Boru hatlarına yönelik öne sürdüğü sabotaj eyleminin İsveç veya Danimarka topraklarına yönelik bir saldırı olmadığını ifade eden Andersson, mevcut güvenlik durumu çerçevesinde hükümetin olanları çok ciddiye aldığını vurguladı.

Danimarka Başbakanı da sabotajdan şüpheleniyor

Başbakan Frederiksen ise gazetecilere verdiği demeçte, "Bunların kasıtlı eylemler olduğu artık yetkililer tarafından net bir şekilde değerlendiriliyor. Bu bir kaza değildi. Bu eylemin arkasında kimin olabileceğine dair henüz bir bilgi yok" ifadelerini kullanmıştı.

Sızıntıların yakınında güçlü patlamalar tespit edilmişti

İsveç Ulusal Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, dün Danimarka ve İsveç’teki sismologların söz konusu sızıntıların yakınında güçlü patlamalar kaydettiği aktarılmıştı. Alman jeolojik araştırma merkezi GFZ ise, Danimarka’nın Bornholm Adası’ndaki bir sismografın dün iki kez ani artış kaydettiğini belirtmişti.

İsveç Ulusal Sismik Ağı’nda (SNSN) öğretim görevlisi olan Björn Lund basına verdiği demeçte, sızıntıların yaşandığı bölgede 2,3 büyüklüğünde depreme benzer bir sarsıntı tespit edildiğini aktararak, ilk patlamanın Danimarka’nın Bornholm Adası’nın güneydoğusunda, ikinci ve daha güçlü olan patlamanın ise Ada’nın kuzeydoğusunda olduğunu ifade etmişti.

İsveç sabotaj ihtimali nedeniyle ön soruşturma başlatmıştı

İsveç, boru hatlarındaki sızıntıların ardından harekete geçmiş ve ön soruşturma başlatmıştı. İsveç Ulusal Polis Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bir rapor oluşturduk ve suç sınıflandırması ağır sabotaj" demişti.