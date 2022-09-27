İsveç: Kuzey Akım'dan Baltık Denizi'ne sızıntı var

Baltık Denizi altında Kuzey Akım boru hatlarında sızıntı olduğu yönünde uyarı yapan İsveç Denizcilik İdaresi, gemileri bölgeden uzak tutmak için navigasyon uyarıları gönderdi.

Rusya ile Ukrayna arasında şubat ayından bu yana devam eden savaş nedeniyle Avrupa kıtası enerji krizi ile yüzleşti.

Moskova-Avrupa arasında tırmanan enerji savaşı, kıtadaki gaz fiyatlarını yükselterek Batı ekonomisini altüst etti.

Tüm gelişmeler devam ederken, Baltık Denizi'nin altından İsveç ve Danimarka yakınlarındaki Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattından sızıntılar olduğu gündeme geldi.

Gemilere, ‘bölgeye yanaşmayın’ uyarısı yapıldı

DHA’nın haberine göre; İsveç Denizcilik İdaresi, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattından Baltık Denizi’ne sızıntı olduğunu duyurdu.

Denizcilik idaresi, yayınladığı Navtex ile gemilere bölgeye yaklaşmamaları uyarısında bulundu.

Sızıntıların nedeni bilinmiyor

İsveç Denizcilik İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Bornholm'un hemen dışındaki İsveç ve Danimarka sularındaki Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarındaki sızıntılar nedeniyle, denizcilik idaresi gemilerin bölgeden uzak durmaları konusunda navigasyon uyarıları gönderdi.

Uçaklar için de uyarılar yapılıyor. İsveç Denizcilik İdaresi, sızıntıların nedeni hakkında henüz bir bilgiye sahip değil.” denildi.

Rusya: Sabotaj yapılmış olabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki hasarların sabotaj nedeniyle yaşanmış olabileceğini söyledi.

Peskov, "Hiçbir ihtimali göz ardı edemeyiz. Hatlarda tahribat olduğu açık ve araştırmaların, çalışmanın sonuçları ortaya çıkmadan önce sebebine ilişkin ihtimallerin hiçbiri göz ardı edilemez." dedi.

"Son derece endişeliyiz"

Başkent Moskova'da gazetecilere konuşan Peskov, hatlarda yaşanan sorunların son derece rahatsız edici bir gelişme olduğunu vurguladı.

Rus Sözcü, "Hatlarda bazı hasarlar söz konusu ancak ne tür bir hasar olduğu netlik kazanmadı. Basınç önemli oranda düştü. Bu, acil araştırma gerektiren benzeri görülmemiş bir durum. Gelişmelerden ötürü son derece endişeliyiz." diye konuştu.