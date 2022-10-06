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    İsveç: Kuzey Boru sabotaj ihtimali güçlendi

    Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında ikisi Danimarka, ikisi de İsveç’te gerçekleşen 4 sızıntının sebebini araştıran İsveç Güvenlik Polisi, sabotaj iddialarının güçlendiğini açıkladı.
    • 06.10.2022 - 18:48
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    İsveç: Kuzey Boru sabotaj ihtimali güçlendi

    Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında ikisi Danimarka, ikisi de İsveç karasularında olmak üzere 4 sızıntı meydana gelmiş ve sabotaj iddiası ortaya atılmıştı.

    İsveç Güvenlik Polisi, olay yeri incelemeleri sonucu sabotaj iddialarının giderek güçlendiğini açıkladı.

    Sızıntının gerçekleştiği yerde ele geçirilen materyaller inceleniyor

    İsveç Güvenlik Polisi, sızıntının gerçekleştiği yerde ele geçirilen materyallerin incelendiğini ve güvenlik çemberinin kaldırılmasının ardından soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

    İHA'nın haberine göre İsveç Güvenlik Polisi'nden yapılan açıklamada, "Soruşturmanın sonucu birilerinin yargılanıp yargılanamayacağını belirleyecek" denildi.

    İsveç: Kuzey Boru sabotaj ihtimali güçlendi #1


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