İsveç: NATO için ABD'den güvenlik garantisi aldık

Mevkidaşı Blinken ile görüşen Dışişleri Bakanı Linde, "Artık Amerikan güvencesine sahibiz" dedi.

ABD, İsveç'e NATO üyeliği konusunda destek veriyor.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Washington'da Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi.

İkilinin görüşmesinde, NATO'ya üyelik konusu masadaydı. İsveç, NATO'ya katılmak için olası bir başvurusunun destek göreceğine dair ABD'den güvence aldı.

"Amerikan güvencesine sahip olduğumuzdan çok eminim"

Blinken ile görüşmesi sonrası İsveç televizyonuna konuşan Linde, "Doğal olarak, hiçbir ayrıntıya girmeyeceğim, fakat artık Amerikan güvencesine sahip olduğumuzdan çok eminim." dedi.

Linde, "Ancak, somut güvenlik garantileri değil, ancak NATO'nun tam üyesiyseniz alabileceğiniz garantiler." diye konuştu.

Ayrıntı vermedi

Reuters'ın haberine göre; İsveçli bakan, Blinken'dan ne tür güvenceler aldığını söylemeyi reddetti.

İsveç ve komşusu Finlandiya, Soğuk Savaş sırasında NATO'nun dışında kaldı, ancak Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesi ve Ukrayna'ya saldırması, bu ülkeleri güvenlik politikalarını yeniden düşünmeye yöneltti.

NATO üyeliği ihtimali artıyor

Bu kapsamda söz konusu iki ülkenin NATO üyeliği gün geçtikçe daha olası görünüyor.

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, NATO'ya başvurunun "İsveç'in güvenliğini baltalamak için siber saldırılar ve propagandalar dahil olmak üzere Rusya'dan bir dizi yanıtı tetikleyebileceğini" söylemişti.