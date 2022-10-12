İsveç: NATO üyeliğinin gecikmesi zaman kaybı

Aylar önce NATO için “asla” diyen İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusunun onaylanmasının gecikmesini zaman kaybı olarak değerlendirdi.

NATO ülkelerinin savunma bakanlarının Belçika'nın başkenti Brüksel'deki toplantısına davet edilen İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, ülkesinin haber ajansı TT'ye açıklama yaptı.

Hultqvist, “İsveç'in NATO üyeliği başvurusunun onaylanmasının gecikmesi ve uzatılmasının zaman kaybı olduğunu düşünüyorum.” dedi.

“Onaylamayı uzatırsanız bu, NATO'nun çıkarına olmaz”

“İskandinavya bölgesi için yeni bir askeri planlama yapmamız lazım.” diyen Hultqvist, şöyle devam etti:

“Güvenlik sorunları üzerinde çalışmamız lazım. İsveç'in NATO üyelik başvurusunu onaylamayı uzatırsanız bu, NATO'nun çıkarına olmaz.”

‘Türkiye ile görüşmeler sürüyor’

AA'nın haberine göre Hultqvist, Türkiye ile NATO konusunda çeşitli başlıklarda yapılacak görüşmeler için özel bir grubun kurulduğunu, görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

NATO üyesi olmamalarına rağmen İsveç ve Finlandiya'nın NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmasının önemli olduğunu dile getiren Hulqvist, bunu tarihi bir toplantı olarak değerlendirdi.

Mart ayında Hultqvist: Ben bakan olduğum sürece İsveç NATO üyesi olmayacak

Öte yandan Hultqvist’in, geçtiğimiz mart ayında bunun tam aksini söylediği demeci de yeniden akıllara geldi.

Ülkesinin devlet televizyonu SVT'de, haber programı "30 dakika"ya açıklamalarda bulunan Hultqvist, 2020 Kasım ayında sarf ettiği "Ben savunma bakanı olduğum sürece İsveç asla NATO üyesi olmayacak." sözünü hatırlatarak, "Aynı düşüncedeyim, aynı sözü 'asla' kelimesini kullanmadan söylüyorum. Geldiğimiz durum 'asla' kelimesini kullanmamamı öğretti." ifadelerini kullandı.

Üçlü Muhtıra, 28 Haziran’da imzalandı

Bilindiği gibi Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı.

Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı 26 Ağustos'ta, Finlandiya'nın Vantaa kentinde yapılmıştı.

İsveç Adalet Bakanlığından Türkiye'ye giden bir heyet de 5-6 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı yetkilileri ile toplantı yapmıştı.