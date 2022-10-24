İsveç: NATO'ya Finlandiya ile aynı anda katılmalıyız

Savunma Bakanı Jonson, askeri ittifaka katılım kararının 'tarihi' olduğunu söyledi. Johnson, bunu Helsinki ile aynı anda gerçekleştirmek istediklerini vurguladı.

İsveç ve Finlandiya, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası NATO'ya üye olmak için harekete geçti.

Her iki ülkeden, Türkiye'nin iadesini istediği isimler konusunda adımlar atması bekleniyor.

İsveç ve Finlandiya'dan NATO teması

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, ülkesinin Finlandiya ile aynı anda NATO üyeliğine kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bulunan Jonson ve Fin mevkidaşı Antti Kaikkonen, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

"NATO üyeliğine Finlandiya ile aynı anda kabul edilmeliyiz"

Jonson, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma kararı tarihi bir karardır. NATO üyeliğine Finlandiya ile aynı anda kabul edilmeliyiz. Bunun için çalışmalar yapıyor, önlemler alıyoruz." ifadesini kullandı.

"Finlandiya, en yakın ortağımız"

AA'nın haberine göre, Jonson ayrıca, Finlandiya'nın savunma ve güvenlik konusunda en yakın ortakları olduğunu belirtti.

Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen, İsveç'in ülkesinin en yakın ortağı olduğunu ve NATO'ya girildiğinde de bu ortaklığın devam edeceğini vurguladı.