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    İsveç, NATO'ya üyelik başvurusunu pazartesi açıklayacak iddiası

    Expressen gazetesi, ülkedeki hükümetin NATO üyeliğine başvuru kararı için gelecek hafta başını beklediğini yazdı.
    • 12.05.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 15:58
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    İsveç, NATO'ya üyelik başvurusunu pazartesi açıklayacak iddiası

    Finlandiya, NATO üyeliği için başvuruda bulunacağını açıkladı.

    Konuyla ilgili ülkenin Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin'in açıklamalarına işaret edildi.

    NATO iddiası

    Finlandiya'nın gecikmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiği belirtilirken, İsveç'le ilgili bir iddia ortaya atıldı.

    İsveç'in önde gelen gazetelerinden Expressen'in haberine göre, İsveç hükümeti, 16 Mayıs Pazartesi günü, NATO üyeliğine başvuruda bulunacağına yönelik kararını açıklayacak.

    "Bütün planları hazırladık"

    İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ise konu hakkında yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvuru kararı almasından sonra İsveç'in hareketsiz durmasının mümkün olmadığını söyledi.

    AA'nın haberine göre, olası bir NATO üyeliği başvurusu için bütün planları hazırladıklarını aktartan Linde, şunları kaydetti:

    "30 ülkenin tamamında onay süreci zaman alacak"

    "Kriterleri karşılarsak sürecin kendisinin çok hızlı ilerleyebileceği anlamına geliyor. 30 ülkenin tamamında onay süreci zaman alacak.

    NATO üyeliği için bizim hoş karşılanmayacağımız anlamında bir işaret yok ama oylama sürecinde bir şeyler olabileceği de ihtimaller dahilinde ön görülüyor."

    İsveç, NATO ya üyelik başvurusunu pazartesi açıklayacak iddiası #1


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