İsveç parlamentosunda terörle mücadele yasa tasarısı onaylandı

İsveç parlamentosunda yapılan oylamada, terörle mücadele kanunlarını sıkılaştıran anayasa değişikliği onaylandı.

Türkiye’nin İsveç’ten NATO üyeliği için terörle mücadele konusunda daha sıkı önlemler alınması yönündeki talebi doğrultusunda İsveç parlamentosu, terörle mücadele kanunlarını sıkılaştıran anayasa değişikliğini gerçekleştirdi.

Sol ve Yeşiller karşı çıktı

İsveç’in 349 sandalyeli parlamentosunda yapılan oylamada, 278 milletvekili “evet” oyu verirken, 25 milletvekili ise “hayır” oyu verdi. Oylamaya 46 milletvekili ise katılmadı. Sol Parti ve Yeşiller Partisi, söz konusu anayasa değişikliğine karşı çıktı.

Terörle ilişkili grupları sınırlayan yasalar

Anayasa değişikliği, teröre bulaşan veya destekleyen gruplar söz konusu olduğunda örgütlenme özgürlüğü sınırlanmasını ve buna karşı yeni yasalar getirilmesini mümkün kılıyor.

Terör örgütü üyelerinin yargılanması kolaylaşacak

Milletvekillerine öneriyi onaylamalarını tavsiye eden parlamentonun anayasal işler ile ilgili daimi komitesine göre, değişiklik, "terör örgütüne katılımın daha geniş çapta suç sayılmasını veya terör örgütünün yasaklanmasını" sağlayacak.

Uzmanlar ise, anayasa değişikliğinin terör örgütü PKK/YPG üyelerinin yargılanmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

Tartışmalı casusluk yasası da onaylandı

İsveç parlamentosu ayrıca, anayasanın basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü ile ilgili maddelerini tartışmalı bir şekilde değiştiren yabancı casuslukla ilgili yeni bir yasayı oyladı. Oylamada, 270 milletvekili “evet” oyu, 37 milletvekili “hayır” oyu kullanırken, 42 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

Anayasada yapılan değişiklik ile İsveç’in BM veya NATO gibi uluslararası kuruluşlarla veya başka bir ülkeyle olan ilişkilerini etkileyen ve böylece yabancı bir güce yardım eden gizli verileri ifşa edenlere hapis cezası getirilirken, “yabancı casusluk” suçu işleyenler 4 yıla, “ağırlaştırılmış yabancı casusluk” suçu işleyenler 8 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

İsveç’in mevcut casusluk yasasına göre, elde edilen, ifşa edilen veya başka bir ülkeye aktarılan gizli bilgiler İsveç’in güvenliğine doğrudan zarar vermelidir. Yeni yasaya göre ise, başka bir ülke ile ilişkilerin zedelenmesi yeterli olarak görülecek.

Oylamadan önce Başbakan Ulf Kristersson, değişikliklerin İsveç’in uluslararası işbirliği yeteneğini geliştirmek için gerekli olduğunu savundu.

Her iki Anayasa değişikliği, 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.