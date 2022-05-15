İsveç: PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından sonra konuştu. Linde, "PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin de NATO üyeliğine olumlu bakmadığını söylemişti.

Ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Müttefik olacak bir ülke YPG/PKK'ya destek vermemeli." diyerek net tavır ortaya koymuştu.

"PKK'yı terör örgütü görmediğimiz doğru değil"

Tüm bu gelişmelerden sonra İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde kendilerinin doğru anlaşılmadığını belirterek, "PKK'yı terör örgütü olarak sınıflandırmayacağımız doğru değil, böyle bir algı oluştuysa bunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Pazar günü Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceğiz." dedi.

Linde, "Avrupa Birliği gibi biz de PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Aftonbladet'e açıklama yapan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya'nın çarşamba günü NATO üyeliğine müracaat edeceğini bildirdi.

"Müttefik olacak bir ülke, askerimizi, polisimizi şehit eden PKK/YPG'ye destek vermemeli"

Beklenen görüşme gerçekleşti ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile iki ülkenin NATO'ya üyelik müracaatına ilişkin üçlü bir zirve gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı marjında İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarımla Berlin’de görüştük." dedi.

AA'nın haberine göre Bakan Çavuşoğlu, NATO toplantısına girmeden önce yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın PKK/YPG'ye çok açık destek verdiğini vurgulayarak, "Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK/YPG'ye, her gün bize saldıran askerlerimizi, polisimizi şehit eden sivillerimizi şehit eden terör örgütüne destek vermemeleri gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu'na Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği soruldu - Haberi için tıklayınız -