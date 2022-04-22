İsveç polisinden Kur'an-ı Kerim provokasyonu yapan Paludan hakkında suç duyurusu

Malmö kentinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu gerçekleştiren Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan hakkında nefret suçu kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.

Malmö Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan suç duyurusunda, Rasmus Paludan'ın halkı kışkırtarak kin ve nefret suçu işlemekten dolayı cezalandırılması istendi.

2020'de de suç duyurusunda bulunuldu

AA'nın haberine göre; Malmö Bölge Emniyet Müdürü Jimmy Arkenheim, 2020'de de aynı nedenle Paludan hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, o zaman savcının olayı mahkemeye taşımaya gerek görmediğini aktardı.

Olayın yeniden gözden geçirilmesi için suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Arkenheim, bu sefer davanın kovuşturmadan kapatılmayacağına ve mahkemeye taşınacağına inandığını söyledi.

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5 yıldır provokatif eylemler yapıyor

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarında bulunuyor.

Polis korumasında provokasyonlar

Paludan, geçen yıl ramazan ayı boyunca Müslüman mahalleler ve cami yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam etmişti.

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Rasmus Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde de söz konusu provokasyonlarını sürdürmüştü.

Provokasyonları İsveç'i karıştırdı

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 26 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı da yakılarak tahrip edilmişti.

İsveç'te aşırı sağcının Kur’an-ı Kerim provokasyonu sonrası ülke karıştı - HABERİ İÇİN TIKLAYIN