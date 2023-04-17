İsveç Radyosu: Temmuz ayındaki zirvede NATO üyesi olmamız pek mümkün değil Meclis tatiline işaret edilerek, eylül ayına kadar Stockholm'ün üyeliğinin olası olmadığı kaydedildi. Bazı Batılı ülkelerin, İsveç konusundaki ısrarına da işaret edildi.

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Litvanya'nın başkenti Vilnius, 11-12 Temmuz'da NATO'nun bir sonraki zirve toplantısına ev sahipliği yapacak.

Finlandiya, Türkiye'nin vetoyu kaldırmasıyla NATO üyesi oldu. İsveç'in başvurusu ise iade taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle Ankara tarafından askıya alındı.

Temmuzdaki zirvede üye olmaları zor

İsveç Radyosu'na göre, Stockholm'ün, temmuz ayında Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesinde ittifakın resmi bir üyesi olma olasılığının düşük olduğunu duyurdu.

Eylüle kadar rafa kaldırılabilir

İskandinav ülkesinin başvurusunun, eylül ayına kadar rafa kaldırılması ihtimaline işaret edildi.

Ankara'daki bazı siyasetçilerin İsveçli gazetecilere verdiği demeçte, 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinden sonra, milletvekillerinin geleneksel olarak hazirandan eylüle kadar süren yaz tatili öncesinde "İsveç meselesini" ele almakta zorlanacağını söylediğine dikkat çekildi.

Batı'nın İsveç ısrarı

Radyoya göre, Finlandiya'nın NATO'ya katılımından bu yana, Türkiye ve Macaristan'a İsveç'i "bir an önce" kabul etmeleri için ABD, Fransa ve Birleşik Krallık gibi müttefikler tarafından çağrılarda bulunulduğu kaydedildi.

Norveç'in de çeşitli düzeylerde görüşmelerde İsveç'in başvurusunu onaylamayan ülkeleri bunu yapmaya ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.