İsveç Savunma Bakanı, NATO'ya katılmayacaklarını söyledi

Katıldığı haber programına açıklamalarda bulunan Savunma Bakanı Hultqvist, İsveç’in NATO’ya üye olmasının yakın çevre güvenliğini etkileyeceğini, üyeliğe sıcak bakmadığını belirtti.

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, devlet televizyonu SVT'de, 30 Dakika isimli haber programında açıklamalarda bulundu.

Hultqvist, yakın bölgelerin güvenliği için İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmadığını dile getirdi.

“GELDİĞİMİZ DURUM 'ASLA' KELİMESİNİ KULLANMAMAMI ÖĞRETTİ”

Geçen sene kasım ayında sarf ettiği, "Ben savunma bakanı olduğum sürece İsveç asla NATO üyesi olmayacak." sözünü hatırlatan Hultqvist, "Aynı düşüncedeyim, aynı sözü 'asla' kelimesini kullanmadan söylüyorum. Geldiğimiz durum 'asla' kelimesini kullanmamamı öğretti." ifadelerini kullandı.

“YAKIN BÖLGEMİZİN GÜVENLİĞİNİ ETKİLER”

Hultqvist, "İsveç'in NATO'ya üye olması, güvenlik çizgisini temelden değiştirmek anlamına gelir. Bu, yakın bölgemizin güvenliğini etkiler." diye konuştu.

SAVUNMAYA TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK YATIRIMI

Hultqvist, İsveç'in askeri savunmaya tüm zamanların en büyük yatırımını yapacaklarını, gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sini savunmaya ayıracaklarını söyledi.

SVT'nin haberine göre, İsveç, geçen sene askeri savunmaya 6,5 milyar dolar bütçe ayırdı.

Rusya-Ukrayna savaşından sonra bütçenin 11 milyar dolara çıkarılacağı kaydedildi.