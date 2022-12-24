İsveç televizyonu: Türkiye'nin istediği kişilerden en az 13'ünün vatandaşlığı yok

Stockholm'den iadeler konusunda adım atmasını isteyen Ankara'nın tavrı, İskandinav ülkesinde ses getirmeye devam ediyor. Listedeki isimlerin bazılarının İsveç vatandaşlığı olmadığı belirtildi.

Türkiye, NATO'ya katılmak isteyen İsveç'ten suçluların iadesiyle ilgili adımların somut adımların atılmasını bekliyor.

Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "Terörizmin desteklenmesi ya da teşviki artık suç teşkil edecek. PKK faaliyetlerine İsveç topraklarında destek suç unsuru haline gelecek." dedi.

İsveç basını, Türkiye'nin iade listesinde en az 13 "sığınmacının" yer aldığını yazdı.

İsveç ve Finlandiya'nın taahhütleri

Yapılan bir araştırmaya işaret eden ülkenin devlet televizyonu SVT, İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye'nin terör zanlısı olarak sınıflandırdığı kişiler hakkında devam eden ve karara bağlanan iade taleplerini "hızlı ve dikkatli bir şekilde" işleme koymayı taahhüt ettiğini belirtti.

Listedekilerin en az 13'ü İsveç vatandaşlığından yoksun

İsveç Radyosu Ekot'un yaptığı bir araştırmaya işaret edilen haberde, Türkiye'nin İsveç'ten iadesini talep ettiği kişilerden en az 13'ünün İsveç vatandaşlığından yoksun olduğuna dikkat çekildi.

İade edilme riskleri daha fazla

Haberde, "İsveç vatandaşlığı olmayan kişilerin iade edilme riski daha fazla ve sığınmacılar en büyük riski taşıyor." denildi.

İsveç vatandaşlığı olmayanların iade edilebilmesi için her iki ülkede de suç işlemiş olması gerektiği ifade edilirken, "İsveç, siyasi suç işleyenleri iade etmiyor." notu paylaşıldı.

Çavuşoğlu: Somut gelişme yok

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "FETÖ mensupları için İsveç, bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması konusunda somut bir gelişme yok.

Savunma sanayii firmalarımız, İsveç'ten bazı ürünleri ithal etmede gerekli olumlu cevabı alamadı. NATO müttefiki olacaksak terörle mücadelede iş birliğini de görmemiz lazım." diye konuşmuştu.

İsveç TV'si: Siyasi suçlar nedeniyle sınır dışı etme yasağı var

Aynı haberde ayrıca, İsveç'te Suçluların İadesi Kanunu'nda siyasi suçlar nedeniyle sınır dışı etme yasağının bulunduğu kaydedildi.