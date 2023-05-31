İsveç, temmuz ayındaki NATO Zirvesi'ne üye ülke olarak katılmayı hedefliyor Dışişleri Bakanı Billström, Vilnius'taki zirve öncesinde ittifakın bir parçası olmak istediklerini söyledi.

ensonhaber.com

Türkiye, terörle bağlantılı şahısları iade etmediği gerekçesiyle İsveç'in NATO üyeliğini askıya aldı.

Stockholm yönetimi, gözünü temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'ne çevirdi.

İsveç'in NATO beklentisi

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile İsveç'in Lulea şehrinde yaptığı görüşmeden sonra, söz konusu zirveye NATO üyesi ülke olarak katılmak istediklerini söylerken şöyle dedi:

ABD'nin, İsveç'in NATO üyesi olmasına büyük desteğinin ve ilgisinin olduğunu biliyoruz. Bunu bir kez daha duymak çok sevindirici.

Vilnius'taki zirveden önce üye olmak istiyorlar

Çarşamba günü Billström, Oslo'da NATO ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla görüşmek üzere Norveç'e hareket etti.

Oslo'daki temasları hakkında bilgi veren Billström, şunları söyledi:

Benim odak noktam, diğer NATO müttefiklerinin de bizim duymak istediğimiz, yani Vilnius'taki zirve başlamadan bir an önce üye olmamız gerektiği fikrini paylaşmalarını sağlamak olacak.

Benzeri görülmemiş bir süreç

İsveç'in resmi ulusal kanalı SVT, şimdiye kadar İsveç'in üyeliğinin Türkiye ve Macaristan tarafından desteklenmediğini hatırlattı.

İsveç Dışişleri Bakanı, açıklamalarının devamında üyelik sürecine ilişkin şöyle konuştu: