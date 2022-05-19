İsveç, terör örgütlerinin barınma yeri oldu

İskandinav ülkesi, terör örgütü unsurlarının adeta sığınak noktası haline geldi. Türkiye'nin talep ettiği isimlerin iade edilmemesi, soru işaretlerine neden oldu.

Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç, terör örgütlerini "himaye" etmesiyle dikkat çekiyor.

Ankara, terör örgütü PKK ve FETÖ üyelerine kucak açan İskandinav ülkesinden köklü bir tavır değişikliği bekliyor.

İade talebini reddederek vatandaşlık verdiler

Stockholm yönetimi, İsveç'te yaşadığı belirlenen firari teröristlerle ilgili iade taleplerini reddetti. Bazı talepler de uzun süre görmezden gelinerek yanıtsız bırakıldı.

İsveç; PKK'lılar Mehmet Sıraç Bilgin, Aysel Alhan, Aziz Turan, Ragıp Zarakolu ve Halef Tak'ın iadelerine ilişkin talebi geri çevirdi ve söz konusu şahıslara vatandaşlık verdi.

FETÖ mensuplarının geri iadesine yanıt yok

FETÖ'nün "Başyüceler" ya da "İstişare heyeti" de denilen kurul üyelerinden sözde "İsrail imamı" Harun Tokak ile kapatılan Today's Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş'in de aralarında bulunduğu FETÖ mensuplarının iade talebine yanıt verilmedi.

Talepler yerine getirilmedi

AA'nın haberine göre, ayrıca Afganistan'dayken İsveç'e iltica talebinde bulunan ve bu ülkeye geçen FETÖ üyesi Yılmaz Ayten ile diğer örgüt mensubu Levent Kenez'e ilişkin iade istemi de bugüne kadar yerine getirilmedi.