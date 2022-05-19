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- İsveç, terör örgütlerinin barınma yeri oldu
İsveç, terör örgütlerinin barınma yeri oldu
- 19.05.2022 - 15:27
- Güncelleme : 19.05.2022 - 15:30
Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç, terör örgütlerini "himaye" etmesiyle dikkat çekiyor.
Ankara, terör örgütü PKK ve FETÖ üyelerine kucak açan İskandinav ülkesinden köklü bir tavır değişikliği bekliyor.
İade talebini reddederek vatandaşlık verdiler
Stockholm yönetimi, İsveç'te yaşadığı belirlenen firari teröristlerle ilgili iade taleplerini reddetti. Bazı talepler de uzun süre görmezden gelinerek yanıtsız bırakıldı.
İsveç; PKK'lılar Mehmet Sıraç Bilgin, Aysel Alhan, Aziz Turan, Ragıp Zarakolu ve Halef Tak'ın iadelerine ilişkin talebi geri çevirdi ve söz konusu şahıslara vatandaşlık verdi.
FETÖ mensuplarının geri iadesine yanıt yok
FETÖ'nün "Başyüceler" ya da "İstişare heyeti" de denilen kurul üyelerinden sözde "İsrail imamı" Harun Tokak ile kapatılan Today's Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş'in de aralarında bulunduğu FETÖ mensuplarının iade talebine yanıt verilmedi.
Talepler yerine getirilmedi
AA'nın haberine göre, ayrıca Afganistan'dayken İsveç'e iltica talebinde bulunan ve bu ülkeye geçen FETÖ üyesi Yılmaz Ayten ile diğer örgüt mensubu Levent Kenez'e ilişkin iade istemi de bugüne kadar yerine getirilmedi.