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    İsveç: Teröre karşı Türkiye'yle ortak hareket ediyoruz

    Bakan Billström, NATO'ya üyelik sürecine dair konuştu. Billström, terörle mücadele konusunda da mesaj verdi.
    • 28.10.2022 - 17:24
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 17:26
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    İsveç: Teröre karşı Türkiye'yle ortak hareket ediyoruz

    İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nde verilen resepsiyona katıldı.

    Resepsiyon, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlendi.

    Billström, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu yılını kutladı.

    İsveçli Bakan'dan terörle mücadele mesajı

    Billström, Türkiye ile birçok alanda iş birliği yapmak istediklerini dile getirerek, "Türkiye ile teröre karşı ortak hareket ediyoruz. Umarım gelecek yıl İsveç olarak NATO'ya girmiş olur ve Cumhuriyet'in 100'cü yılını müttefikimizle burada tekrar kutlarız." ifadelerini kullandı.

    Büyükelçi Tezel: İlişkileri daha da geliştireceğiz

    Büyükelçi Tezel ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in kutlamasında seçkin dostları görmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, İsveç ile Türkiye arasında ilişkilerin daha da geliştirilmesi için uğraş vereceklerini aktardı.

    AA'nın haberine göre, Tezel, gündüz diplomat ve misyon şefleri için resepsiyon verdiklerini, akşam da Türk toplumu adına resepsiyon vereceklerini belirtti.

    İsveç: Teröre karşı Türkiye yle ortak hareket ediyoruz #1

    Resepsiyona katılanlar

    Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel'in ev sahipliğindeki resepsiyona İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen, Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Savunma Bakanı Pal Jonson, Askeri Ataşe Kıdemli Albay Şenol Nazikkol ile çok sayıda diplomat ve misyon şefi katıldı.

    İsveç: Teröre karşı Türkiye yle ortak hareket ediyoruz #2


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