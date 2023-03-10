İsveç, terörizme ve PKK'ya karşı çalışmalarını yoğunlaştırdığını duyurdu İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström, ülkesinin terörizme ve PKK'ya karşı çalışmalarını yoğunlaştırdığını söyledi.

NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'nin somut bir adım beklediği İsveç'te yaşanan İslam'a yönelik çirkin saldırılar, halihazırda terör konusunda endişe besleyen Türkiye'nin geri adım atmasına neden oldu.

Kaderi Türkiye'nin elinde olan İsveç için sancılı bir süreç başladı.

İsveç, geçtiğimiz aylarda yaşanan olay sonrasında birçok kez arayı bulmaya çalıştı.

Bu esnada Finlandiya'nın üyeliği konusunda Türkiye olumlu düşünceler beslerken, ülkenin "İsveç ile birlikte üye olacağız" diretmeleri baş gösterdi.

Konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan "Daimi Ortak Mekanizmanın" üçüncü toplantısı, Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirildi.

İsveç, terörizme ve PKK'ya karşı çalışmaları yoğunlaştırdı

Daha sonra basın toplantısı düzenleyen İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström, İsveç hükümetinin terör örgütü PKK'ya yönelik somut adımlar attığını belirleterek, şu ifadeleri kullandı:

Ciddi organize suçlar ile terörün finansmanı arasında olan bağlantı ülkemizin başına bela. Bu nedenle İsveç makamları somut adımlar atıyorlar. Hükümet bugün meclise bir ceza yasa tasarısı sundu. Yetkililer özellikle terörizme ve PKK'ya karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı.

NATO üyeliği konusunda yorum yapmadı

Daimi Ortak Mekanizma toplantısının iyi geçtiğini ve ilerleme sağladıklarını aktaran Stenström, Türkiye'deki mevcut parlamentonun İsveç'in NATO üyelik başvurusunu onaylayıp onaylamayacağı yönünde yorum yapmayacağını sözlerine ekledi.

Peki yeni ceza yasa tasarısı ne içeriyor?

Ülkede terör örgütlerine üyeliğin suç kapsamına alınması hedeflenen yasa tasarısında, terör faaliyetlerine katılan ve terör örgütleriyle işbirliği yapan kişilere 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Tasarıya göre, terör örgütünü destekleme, güçlendirme veya teşvik etme kastı taşıyan faaliyetlere katılan kişiler, en fazla 4 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.

Ağırlaştırıcı nedenler var ise bu suçların cezası en az 2, en fazla 8 yıl hapis olacak.

Terör örgütü için silah, cephanelik, yanıcı ve patlayıcı madde, ulaşım desteği, örgüte arazi ve mülk kiralama gibi suçlara karışanlara 4 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Bu suçlarda ağırlaştırıcı nedenler varsa 1,5 yıl ila 7 yıla kadar ilave hapis cezası öngörülüyor.

Tasarıyla otoritelere, terör örgütlerini finanse eden ya da başka yollarla destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda çok daha geniş yetkiler tanınıyor.