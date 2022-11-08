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    İsveç, terörle mücadeleyi sıkılaştıran yasa tasarısı 16 Kasım'da oylayacak

    İsveç parlamentosu, terörle mücadele kanunlarını sıkılaştıran yasa tasarısını 16 Kasım'da oylayacak.
    • 08.11.2022 - 23:57
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    İsveç, terörle mücadeleyi sıkılaştıran yasa tasarısı 16 Kasım'da oylayacak

    Parlamentonun resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, Anayasa Komisyonu, teröre yakın grupların örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan yasa tasarısı teklif etti.

    Terörü destekleyenlerin örgütlenme özgürlüğünün önüne geçilecek

    Yeni tasarıyla, İsveç'te yasal otoritelere terörle mücadelede daha etkin olma imkanı sağlanırken, güvenlik güçleri ve adli makamların, terörle irtibatı olan ve terörü destekleyen oluşumların örgütlenme özgürlüğünün önüne geçmesi sağlanacak.

    Parlamentodan geçtiği takdirde 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek

    AA'nın haberine göre, 16 Kasım'da oylanacak düzenlemenin, parlamentodan geçtiği takdirde 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi bekleniyor.

    İsveç, terörle mücadeleyi sıkılaştıran yasa tasarısı 16 Kasım da oylayacak #1


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