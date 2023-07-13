İsveç: Türkiye, NATO üyeliğimizi ekimden önce onaylayabilir Dışişleri Bakanı Billström, kısa sürede askeri ittifaka katılmak istediklerini ifade etti. İsveç'in eski Türkiye büyükelçisi ise "Endişe duyuyorum, İsveç üzerinde hâlâ baskı var" dedi.

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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin NATO üyeliğine yeşil ışık yakan Türkiye'nin kararını ve sonrasında beklenen süreci değerlendirdi.

Devlet televizyonu SVT'ye konuşan Billström, Türkiye'nin onay vermesinin ekim ayından önce gerçekleşebileceğini söyledi.

Vilnius'taki NATO Zirvesi sona ermeden önce mevkidaşı Hakan Fidan ile konuşma fırsatı yakaladığını söyleyen Billström, Türk parlamentosunun yaz tatilinde bile kısa sürede toplantıya çağrılabileceği konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Stockholm'ün gözü verilecek onayda

Billström, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, bu onayın bir an önce gerçekleşmesine özen gösterdiklerini ifade etti.

TBMM'nin yaz tatiline rağmen toplanabileceği konusunda kendisine bilgi verildiği söylenen Billström, "Bu bilgiyle sanırım işimizi kolaylaştırabiliriz." diye ekledi.

Öte yandan, İsveç'in eski Türkiye büyükelçisi Michael Sahlin, durumu Stockholm yönetimi için sıkıntılı olarak nitelendirdi.

İsveçli elçi: Endişeliyim, hâlâ baskı var

Sahlin, "Her zaman İsveç'in daha fazlasını yapmasıyla ilgili olduğundan, bu gelişme hakkında endişe duyuyorum." dedi.

Türkiye'nin, İsveç'in öne geçmesine izin vererek taktiksel davrandığını düşündüğünü, ancak onayı biraz daha ileri tarihte tuttuğunu belirten Sahlin, şu ifadeleri kullandı: