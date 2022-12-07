İsveç: Türkiye'ye taahhütlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz

Üçlü görüşme için ABD'ye giden Billström, "Muhtıra'nın şartlarını çok ciddiye alıyoruz" dedi. İsveçli Bakan, bir an önce NATO'ya girmeleri gerektiğini düşünüyor.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin NATO üyeliğiyle ilgili konuştu.

Billström açıklamasında; Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra'ya işaret etti.

Billström'ün NATO değerlendirmesi

ABD'ye giden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile üçlü görüşme yapmaya hazırlanan Billström, ülkesinin haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulundu.

İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi'nde varılan anlaşmaya ilişkin Billström, şöyle dedi:

"Üçlü Muhtıra'nın şartlarını çok ciddiye alıyoruz"

"Üçlü Muhtıra'nın şartlarını çok ciddiye alıyoruz. Taahhütlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz, anlaşmanın çeşitli kısımlarında bir ilerleme de söz konusu."

"Bir an önce NATO'ya girmeliyiz"

AA'nın haberine göre, dünyada güvenliğin zor günlerden geçtiğine işaret eden Billström, bu nedenle İsveç ve Finlandiya'nın bir an önce NATO'ya girmesi gerektiğini sözlerine ekledi.