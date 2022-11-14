İsveç: Üçlü Muhtıra'nın şartlarını yerine getireceğiz

Taksim'deki patlamayla ilgili konuşan Bakan Billström, "Bu olayın, görüşmeleri etkileyeceğini zannetmiyorum" dedi. Billström, "İş birliğine hazırız" ifadesini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Taksim İstiklal Caddesi'nde düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Billström, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Dışişleri Bakanları'nın toplantısına katılmak için gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de konuştu.

Billström'den Türkiye mesajı: Omuz omuzayız

Saldırıya yönelik kınayıcı ifadeler kullanan Billström, aynı açıklamada, ülkesinin NATO'ya üyelik sürecine de değindi.

Billström, "Bu tür terör eylemlerine maruz kalmış ülkelerle ve halklarıyla omuz omuzayız. Bu olayın, Türkiye ile İsveç arasında yapılacak görüşmeleri etkileyeceğini zannetmiyorum." dedi.

"Üçlü Muhtıra'nın şartları yerine getirilecek"

AA'nın aktardığına göre, Türk makamlarının soruşturmayı bitirmesini beklediklerini anlatan İsveçli Bakan, şöyle konuştu:

"Söz konusu terör olduğu için tüm ülkelerle iş birliği yapmaya hazırız. Ayrıca Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde, 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalandı. Üçlü Muhtıra'nın şartları yerine getirilecektir."

"Türk halkına en içten taziyelerimi sunuyorum"

İsveç Dışişleri Bakanı Billström, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "İstanbul'da meydana gelen korkunç patlama nedeniyle Türk halkına ve İstanbullulara en içten taziyelerimi sunuyorum." diye yazmıştı.