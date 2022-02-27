İsveç, Ukrayna'ya anti-tank silahları gönderiyor

Rusya'nın askeri operasyonları karşısında direniş gösteren ve tüm dünyanın yakından takip ettiği Ukrayna'ya bir destek de İsveç'ten geldi.

Rusya'nın askeri harekatının ardından Ukrayna'ya çok sayıda ülkeden silah ve askeri teçhizat yardımı yapılıyor.

ABD, NATO ve AB'den sonra Danimarka ve İsveç'ten de konuyla ilgili bir açıklama geldi.

5 BİN ADET ANTİ-TANK SİLAHI GÖNDERİLECEK

İsveç hükümeti, Ukrayna'ya 5 bin anti-tank silahı göndereceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, ayrıca 5 bin çelik yelek ve kask gönderileceği, gıda yardımı yapılacağı ve insani yardım kapsamında 50 milyon dolarlık ek bir yardım gönderileceği belirtildi.

DANİMARKA DA 2 BİN 700 ADET GÖNDERECEK

Danimarka ise, Ukrayna'ya 2 bin 700 adet anti-tank silahı gönderecek. Danimarka'nın silah paketini genişletebileceği kaydedildi.