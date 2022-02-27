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    İsveç, Ukrayna'ya anti-tank silahları gönderiyor

    Rusya'nın askeri operasyonları karşısında direniş gösteren ve tüm dünyanın yakından takip ettiği Ukrayna'ya bir destek de İsveç'ten geldi.
    • REUTERS
    • 27.02.2022 - 23:33
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    İsveç, Ukrayna'ya anti-tank silahları gönderiyor

    Rusya'nın askeri harekatının ardından Ukrayna'ya çok sayıda ülkeden silah ve askeri teçhizat yardımı yapılıyor.

    ABD, NATO ve AB'den sonra Danimarka ve İsveç'ten de konuyla ilgili bir açıklama geldi.

    5 BİN ADET ANTİ-TANK SİLAHI GÖNDERİLECEK

    İsveç hükümeti, Ukrayna'ya 5 bin anti-tank silahı göndereceğini duyurdu.

    Yapılan açıklamada, ayrıca 5 bin çelik yelek ve kask gönderileceği, gıda yardımı yapılacağı ve insani yardım kapsamında 50 milyon dolarlık ek bir yardım gönderileceği belirtildi.

    DANİMARKA DA 2 BİN 700 ADET GÖNDERECEK

    Danimarka ise, Ukrayna'ya 2 bin 700 adet anti-tank silahı gönderecek. Danimarka'nın silah paketini genişletebileceği kaydedildi.

    İsveç, Ukrayna ya anti-tank silahları gönderiyor #1

     


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