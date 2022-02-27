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- İsveç, Ukrayna'ya anti-tank silahları gönderiyor
İsveç, Ukrayna'ya anti-tank silahları gönderiyor
Rusya'nın askeri operasyonları karşısında direniş gösteren ve tüm dünyanın yakından takip ettiği Ukrayna'ya bir destek de İsveç'ten geldi.
- REUTERS
- 27.02.2022 - 23:33
Rusya'nın askeri harekatının ardından Ukrayna'ya çok sayıda ülkeden silah ve askeri teçhizat yardımı yapılıyor.
ABD, NATO ve AB'den sonra Danimarka ve İsveç'ten de konuyla ilgili bir açıklama geldi.
5 BİN ADET ANTİ-TANK SİLAHI GÖNDERİLECEK
İsveç hükümeti, Ukrayna'ya 5 bin anti-tank silahı göndereceğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, ayrıca 5 bin çelik yelek ve kask gönderileceği, gıda yardımı yapılacağı ve insani yardım kapsamında 50 milyon dolarlık ek bir yardım gönderileceği belirtildi.
DANİMARKA DA 2 BİN 700 ADET GÖNDERECEK
Danimarka ise, Ukrayna'ya 2 bin 700 adet anti-tank silahı gönderecek. Danimarka'nın silah paketini genişletebileceği kaydedildi.