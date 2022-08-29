İsveç, Ukrayna'ya yardımlarını sürdürecek

Başbakan Andersson, askeri ve sivil alanda yardım yapmaya hazırlandıklarını söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İsveç'e gitti.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Dışişleri Bakanı Ann Linde, başkent Stockholm'de Kuleba ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Andersson, Ukrayna'ya yapılacak askeri ve sivil yardıma değindi.

"Rusya'yı kınıyorum"

Andersson, "Askeri savunma ve ülkenin yeniden inşası için sivil alanda kullanılmak üzere 1 milyar kron (yaklaşık 93 milyon dolar) daha yardım yapmaya hazırlanıyoruz. Önceden yaptığımız yardımların bir benzeri olacak.

Rusya savaşı hepimizi derinden etkiledi. Bunun bedelini de Ukraynalı siviller ödedi. Bundan dolayı da Rusya'yı kınıyorum.'' ifadelerini kullandı.

"Daha fazla silah isteyeceğiz"

Kuleba da savaş devam ettiği sürece daha fazla yardım ve silah isteyeceklerini kaydetti.

"Hep birlikte baskı yapmalıyız"

Ukrayna'nın güneyinde bulunan Rusya kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'nde oluşabilecek bir felaketin tüm dünyayı tehdit edeceği konusunda uyarıda bulunan Kuleba, şöyle dedi:

"Rusya tüm dünyayı bir nükleer kaza riskine atıyor. Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilmesini talep etmek için hep birlikte baskı yapmalıyız."

"Gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında olacağız"

AA'nın haberine göre, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ise Ukrayna'ya verilen desteğin güçlü olduğuna ve İsveç'in gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında yer alacağına dikkati çekti.

İsveç hükümeti, 25 Mayıs'ta Ukrayna'ya 95 milyon euro askeri yardım göndereceğini duyurmuştu. Ukrayna'ya yüksek oranda askeri destek verileceği, gizlilik nedeniyle desteğin mahiyetinin açıklanmayacağı belirtilmişti.

İsveç, Ukrayna'ya daha önce 5 bin AT4 tanksavar silah, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri kask ve 135 bin askere yetecek hazır gıda göndermişti.