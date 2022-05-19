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- İsveç üretimi AT-4, PKK'nın Türkiye saldırılarında kullanılıyor
İsveç üretimi AT-4, PKK'nın Türkiye saldırılarında kullanılıyor
- 19.05.2022 - 12:40
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın üzerine güvenlik önlemi için NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya, dünya gündeminde...
Türkiye'nin bu karara yönelik tavrı ise oldukça net.
İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK'ya yönelik desteklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke konusunda olumlu bir pozisyonları olmadığı görüşünde.
Yaşanan gelişmeler merakla takip edilirken, İsveç'le ilgili yeni bir detaya ulaşıldı.
PKK İsveç yapımı füzelerle Türkiye'yi hedef alıyor
AA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK mensuplarının iadesine yönelik talepleri karşılıksız bırakan İsveç'in ürettiği AT-4, PKK tarafından yoğun olarak kullanıldı. AT-4 isimli tek atışlı tanksavar silahının bugüne kadar PKK'nın Türk güvenlik güçlerine yönelik yurt içinde ve sınır ötesindeki saldırılarında kullandığı belirlendi.
Mağaralarda gizliyorlar
Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de PKK'lı teröristlerin kullandığı bir mağarada ele geçirilen silahlar arasında AT-4 tanksavar roketi de yer aldı.
Füzenin ele geçirildiği operasyonlar
AT-4'ün kullanıldığı saldırılarla ele geçirildiği diğer operasyonlar ve sayıları ise şöyle:
- 24 Eylül 2018'de Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'dan Hisar Dağı bölgesindeki güvenlik güçlerine açılan ateş sonrası yapılan aramada ele geçirilen AT-4 tanksavar roketi.
- 11, 15, 23 ve 28 Aralık 2018'de Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi Dayla kırsalında ateşlenmiş toplam 7 AT-4 tanksavar roketi.
- 7 Nisan 2019'da Şırnak'taki Bestler Dereler Gaşinor Tepe Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin yer aldığı sığınakta bulunan AT-4 tanksavar roketi.
- 26 Temmuz 2019'da Şırnak-Silopi çevre yolu üzerindeki güvenlik güçlerine yapılan saldırı sonrasında bölgedeki aramada ele geçirilen AT-4 tanksavar roketi.
- 19 Ağustos 2019'da Cizre ile Şırnak arasında seyir halinde olan güvenlik güçlerine yönelik saldırıda biri kullanılmış, biri kullanılmamış 2 AT-4 tanksavar roketi.
- 26 Ekim 2019'da Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan ve operasyonla etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde ele geçirilen 4 AT-4 tanksavar roketi.
- 24 Temmuz 2020'de Irak'ın kuzeyindeki Raş Deresindeki aramada ele geçirilen AT-4 tanksavar roketi.
- 19 Eylül 2020'de Hakkari'nin Oğul köyü kırsalındaki operasyonda bulunan 3 AT-4 tanksavar roketi.
- 14 Ekim 2020'de Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında 2 AT-4 tanksavar roketi.
- 4 Kasım 2020'de Hakkari'nin Derecik ilçesi Kırca köyü kırsalında AT-4 tanksavar roketi.
- 13 Kasım 2020'de Hakkari'nin merkez ilçesi Oğul köyü kırsalında 3 AT-4 tanksavar roketi.
- 10 Ekim 2021'de Hakkari'nin merkez ilçesi kırsalında 3 AT-4 tanksavar roketi.
- 17 Ekim 2021'de Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Güçlü köyü kırsalında AT-4 tanksavar roketi.
- 20 Ekim 2021'de Hakkari'nin merkez ilçesi Kavaklı köyü kırsalında 3 AT-4 tanksavar roketi.
- 23 Kasım 2021'de Şırnak ili Merkez ilçesi Dereler köyü kırsalında AT-4 tanksavar roketi.
Etkili menzili 200-100 metre
Geniş bir ürün ailesine sahip silah sistemi, dünyadaki en yaygın hafif tanksavar silahlarından biri. Tek kişi tarafından taşınıp kullanılan AT-4'ün etkili menzili 200-1000 metre.
Zırhlı araçları devre dışı bırakma gücüne sahip
Piyade birliklerinin zırhlı araç ve tahkimatlarını yok etmek veya devre dışı bırakmak amacıyla tasarlandı.