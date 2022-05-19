İsveç üretimi AT-4, PKK'nın Türkiye saldırılarında kullanılıyor

Türk güvenlik güçlerini hedef alan PKK'nın, birçok saldırıda İsveç tarafından üretilen tanksavar füzesini kullandığı ortaya çıktı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın üzerine güvenlik önlemi için NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya, dünya gündeminde...

Türkiye'nin bu karara yönelik tavrı ise oldukça net.

İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK'ya yönelik desteklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke konusunda olumlu bir pozisyonları olmadığı görüşünde.

Yaşanan gelişmeler merakla takip edilirken, İsveç'le ilgili yeni bir detaya ulaşıldı.

PKK İsveç yapımı füzelerle Türkiye'yi hedef alıyor

AA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK mensuplarının iadesine yönelik talepleri karşılıksız bırakan İsveç'in ürettiği AT-4, PKK tarafından yoğun olarak kullanıldı. AT-4 isimli tek atışlı tanksavar silahının bugüne kadar PKK'nın Türk güvenlik güçlerine yönelik yurt içinde ve sınır ötesindeki saldırılarında kullandığı belirlendi.

Mağaralarda gizliyorlar

Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de PKK'lı teröristlerin kullandığı bir mağarada ele geçirilen silahlar arasında AT-4 tanksavar roketi de yer aldı.

Füzenin ele geçirildiği operasyonlar