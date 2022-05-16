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    İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları'ndan Türkiye'ye ziyaret

    İsveç Dışişleri Bakanlığı, NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarının Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
    • 16.05.2022 - 18:32
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 18:56
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    İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları'ndan Türkiye'ye ziyaret

    Türkiye'ye karşı faaliyetler yürüten terör örgütlerine barınma imkanı sağlayan İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliği ile konuşuluyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz konusu iki İskandinav ülkesinin "terör gruplarının misafirhaneleri gibi" olduğunu ve "parlamentolarında da teröre destek verenler" bulunduğunu belirterek, bu iki ülkenin NATO üyelik tekliflerine itiraz etmişti.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası konuya ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'nin bu iki ülkenin PKK/YPG terör örgütleri ve mensuplarıyla yaptığı görüşmelerden ve İsveç'in yaptığı silah yardımlarından rahatsız olduğunu belirtmişti.

    Çavuşoğlu, kabul edilemez olduğunu söylemişti

    Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in, Türkiye'ye yönelik özellikle savunma sanayisi ihracat izinleri konusunda da kısıtlamaları devam ettirdiğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.

    İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları Türkiye'ye geliyor

    İsveç hükümeti, NATO üyeliğini görüşmek için diplomatlardan oluşan bir heyeti Türkiye'ye göndermeye karar verdiğini açıklamıştı.

    İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, "İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye'ye gidecek." denildi.

    İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları ndan Türkiye ye ziyaret #1


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