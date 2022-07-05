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    İsveç ve Finlandiya, NATO protokolünü imzaladı

    İki ülkenin katılım protokollerine imzalar atıldı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, onay sürecinin başladığını söyledi.
    • 05.07.2022 - 12:25
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    İsveç ve Finlandiya, NATO protokolünü imzaladı

    Terörle mücadele konusunda Türkiye'nin taleplerini kabul eden İsveç ve Finlandiya, üyelik sürecinde yeni bir aşamaya geçti.

    İki ülkenin temsilcileri, NATO davetinin ardından, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı’nda katılım protokollerini imzaladı.

    Katılım protokolüne imzalar atıldı

    NATO üyesi 30 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla İsveç ve Finlandiya'nın katılım protokollerine imza atıldı.

    Stoltenberg: Onay süreci başladı

    İHA'nın haberine göre, protokolün imzalanmasının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, iki İskandinav ülkesinin askeri ittifaka üyeliği için onay sürecinin başladığını söyledi.

    Türkiye’nin, İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğine yeşil ışık yakması sonrası söz konusu ülkeler, NATO'ya davet edilmişti.

    İsveç ve Finlandiya, NATO protokolünü imzaladı #1


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