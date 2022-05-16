Petrol
110.11
-1.29%
Euro
16.34
1.43%
Dolar
15.66
1.18%
Altın
919.14
-0.28%
Borsa
2401
-0.77%
Bitcoin
475.896
-1.75%
BTXN Coin
13.04
-0.53%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C
    İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin iade taleplerini kabul etmedi

    İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin iade taleplerini kabul etmedi

    İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin FETÖ ve PKK'lı teröristlerin iadelerine yönelik taleplerine olumlu yanıt vermedi.
    • 16.05.2022 - 13:07
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 14:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaşın ardından İskandinav ülkeleri, NATO şemsiyesi altına girmek için hareket geçti.

    İsveç ile Finlandiya, NATO'ya üyelik başvurusu yapacaklarını açıklayınca Türkiye ortaya net bir tavır koydu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerinin merkezi haline gelen İsveç ve Finlandiya'nın PKK ve FETÖ'ye karşı tavır koymamaları halinde iki ülkenin de NATO üyeliğine sıcak bakmayacaklarını söyledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdilik İsveç ve Finlandiya konusunda olumlu bir pozisyonumuz yok." demişti.

    Finlandiya ve İsveç'ten, Türkiye'nin ortaya koyduğu bu tavrın doğru olduğunu destekleyen bir adım geldi.

    Türkiye 33 teröristin iadesini istedi

    Türkiye, Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK olmak üzere terör örgütü bağlantılı toplam 12 kişiyi, İsveç'ten de 10'u FETÖ, 11'i PKK olmak üzere toplam 21 kişinin iadesiyle ilgili süreci başlattı.

    Olumsuz yanıt verdiler

    Mahkeme kararları ve deliller doğrultusunda yapılan 33 iade talebinden hiçbirine olumlu yanıt vermedi.

    İade taleplerinden 19'una ret cevabı verilirken 5'i de süreç içerisinde 2 ülke tarafından yanıtsız bırakıldı.

    Halen Finlandiya ile 2, İsveç ile 7 olmak üzere 9 iade talebiyle ilgili süreç devam ediyor.

    Türkiye'nin NATO tavrı, İsveç ve Finlandiya'da yankılandı

    İsveç ve Finlandiya Türkiye nin iade taleplerini kabul etmedi #1

    İsveç ve Finlandiya Türkiye nin iade taleplerini kabul etmedi #2

    İsveç ve Finlandiya Türkiye nin iade taleplerini kabul etmedi #3


    İlginizi Çekebilir

    Beşiktaş, Emirhan İlkhan ile sözleşme yenileyecek
    Transfer dosyası

    Beşiktaş, Emirhan İlkhan ile sözleşme yenileyecek

    Bir solukta okunan kısa klasik kitaplarında bu ay
    Kitap

    Bir solukta okunan kısa klasik kitaplarında bu ay

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    Görüş Bildir