İsveç, yüksek kirliliğe neden olan uçaklardan alınan havaalanı ücretlerini artıracak

İsveç, yüksek kirliliğe neden olan uçaklardan alınan havaalanı ücretlerini artıracak

Avrupa’da bir ilk olacak uygulama, havayı fazla kirleten uçakları kapsıyor.

İsveç, havacılık sektörüyle ilgili radikal bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

İsveç Altyapı Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, kalkışta ve inişte yüksek kirlilik yaratan uçaklara sahip hava yollarından fazla ücret alınacağı ifade edildi.

TEMMUZDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Bakanlık, temmuz ayında yürürlüğe girecek uygulamanın Avrupa'da hatta Dünya'da bir ilk olduğunu ifade etti.

Açıklamada, "Bu, bir uçağın iklim etkisi daha yüksek olduğunda kalkış ve iniş ücretlerinin daha önemli olabileceği ve iklim etkisi daha düşük olduğunda azaltılabileceği anlamına gelir." ifadeleri kullanıldı.

İKİ HAVALİMANINI KAPSAYACAK

Parlamento tarafından onaylanması gereken uygulama, Stockholm'deki Arlanda Havalimanı ile Göteborg'daki Landvetter Havalimanı’nı kapsayacak.

Hükümet, biyoyakıt kullanan uçakları da kapsayan projenin hala görüşülmekte olduğunu ve düzenlemelerin yapıldığını söyledi.