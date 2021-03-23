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    İsveç, yüksek kirliliğe neden olan uçaklardan alınan havaalanı ücretlerini artıracak

    Avrupa’da bir ilk olacak uygulama, havayı fazla kirleten uçakları kapsıyor.
    • DHA
    • 23.03.2021 - 15:13
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    İsveç, yüksek kirliliğe neden olan uçaklardan alınan havaalanı ücretlerini artıracak

    İsveç, havacılık sektörüyle ilgili radikal bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

    İsveç Altyapı Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, kalkışta ve inişte yüksek kirlilik yaratan uçaklara sahip hava yollarından fazla ücret alınacağı ifade edildi.

    TEMMUZDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

    Bakanlık, temmuz ayında yürürlüğe girecek uygulamanın Avrupa'da hatta Dünya'da bir ilk olduğunu ifade etti.

    Açıklamada, "Bu, bir uçağın iklim etkisi daha yüksek olduğunda kalkış ve iniş ücretlerinin daha önemli olabileceği ve iklim etkisi daha düşük olduğunda azaltılabileceği anlamına gelir." ifadeleri kullanıldı.

    İsveç, yüksek kirliliğe neden olan uçaklardan alınan havaalanı ücretlerini artıracak #1

    İKİ HAVALİMANINI KAPSAYACAK

    Parlamento tarafından onaylanması gereken uygulama, Stockholm'deki Arlanda Havalimanı ile Göteborg'daki Landvetter Havalimanı’nı kapsayacak.

    Hükümet, biyoyakıt kullanan uçakları da kapsayan projenin hala görüşülmekte olduğunu ve düzenlemelerin yapıldığını söyledi.

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