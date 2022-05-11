İsveç'i ziyaret eden Boris Johnson'ın Başbakan Andersson ile sandal sefası

İsveç'i ziyaret eden Boris Johnson'ın Başbakan Andersson ile sandal sefası

NATO'ya katılmayı değerlendiren İsveç'i ziyaret eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir araya geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı bölgedeki ülkelerin güvenlikleri açısından yeni adımlar atmasına yol açtı.

Bu kapsamda İsveç ve Finlandiya da NATO'ya katılmayı gündemine aldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, NATO'ya katılmayı değerlendiren İsveç ve Finlandiya'ya ziyarette bulundu.

Johnson, İsveç'in başkenti Stockholm'de İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'la görüştü.

Boris Johnson'ın Başbakan Andersson ile sandal sefası

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Harpsund'da bulunan bahçelerde yürüyüş yaparak vakit geçirdi.

İki lider daha sonra iskelede bulunan sandala binerek suya açıldı. Johnson'ın kürek çektiği gezintide, keyifli anlar yaşandı.

Ortak güvenlik deklarasyonu imzalandı

Boris Johnson ve Magdalena Andersson, ikili görüşmelerinin ardından savunma ve güvenlik iş birliği, istihbarat paylaşımı ve ortak askeri tatbikatların da desteklenmesini içeren ortak güvenlik deklarasyonuna imza attı.

"Ortak değerleri koruyan bir anlaşma"

Anlaşmanın ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

Boris Johson, anlaşmanın, iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştıracağını, istihbarat paylaşımı ve ortak askeri tatbikatların desteklenmesine izin vereceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hem İsveç'in hem de İngiltere'nin sahip olduğu değerleri koruyan bir anlaşmadır. Avrupa Birliği (AB) liderlerinin, 21. yüzyıl tiranının (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in) boş kibrine karşı ortak savunmayı güçlendirmenin yollarını tartışmaya zorlanması üzücü bir ironi."





"İngiltere ve İsveç birbirine yardım edecek"

Rusya'nın, İsveç'e saldırması durumunda İngiltere'nin tam olarak ne yapacağının sorulması üzerine, Johnson, iki liberal demokrasiden birine saldırı olması durumunda İngiltere ve İsveç'in birbirine yardım edeceğini vurguladı.

Johnson, "İster bir felaket ya da askeri bir saldırı olsun bugün söylediğimiz şey, karşı tarafın talebi üzerine yardımına geleceğimizdir. Ukrayna'daki Rus saldırısıyla kendimizi bulduğumuz korkunç koşullarda bunu belirtmek hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

"İsveç ve Finlandiya'ya desteğimizde kararlıyız"

Boris Johnson, İsveç'in olası NATO üyeliği konusunda vereceği karar ne olursa olsun destekleyeceklerini vurgulayarak, "İngiltere'nin, İsveç'in atmaya karar verdiği her türlü eylem planını destekleyeceğinden ve elimizden geldiğince yararlı ve destekleyici olacağından eminim." diye konuştu.

Johnson, İsveç'in ardından ziyaret edeceği Finlandiya'da da benzer bir anlaşmaya imza atacaklarını aktararak şunları kaydetti:

"Hem İsveç'e hem de Finlandiya'ya desteğimizde kararlı ve netiz. Bu güvenlik deklarasyonlarının imzalanması, milletlerimiz arasındaki sonsuz güvencenin bir sembolüdür. Bunlar kısa vadeli geçici tedbirler değil, askeri bağları ve küresel istikrarı desteklemek ve gelecek nesiller için Avrupa'nın savunmasını güçlendirmek için uzun vadeli bir taahhüttür."

Andersson: Putin, Batı'yı bölemedi

Magdalena Andersson da Rusya Devlet Başkanı Putin'in Batı dünyasını bölebileceğini düşündüğünü ancak bunun tam tersinin olduğunu dile getirdi.

Andersson, Putin'in girişimlerinin ters teptiğini belirterek, "Bugün burada her zamankinden daha fazla birlik içinde bağlarımızı güçlendiriyoruz. İngiltere'yle yakın iş birliği içerisinde hareket ediyoruz. İkili savunma ve güvenlik iş birliği açısından bugün bir adım daha attık." ifadesini kullandı.