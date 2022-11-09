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    İsveç'in en büyük nükleer santralinde arıza

    İsveç'in en büyük nükleer santrali Oskarshamn'ın 3 numaralı reaktöründe meydana gelen türbin arızası sonra faaliyetleri durduruldu.
    • 09.11.2022 - 18:42
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    İsveç'in en büyük nükleer santralinde arıza

    Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa ülkelerinde enerji konusunda yaşanan sıkıntı devam ederken, İsveç'in en büyük nükleer santrali Oskarshamn’ın 3 numaralı reaktöründe meydana gelen türbin arızası sonrası reaktörün yerel saatle 10.43’te faaliyetleri durduruldu.

    Radyasyon sızıntısı veya diğer potansiyel tehditler rapor edilmedi.

    "Sorunu çözmek için çalışmalar devam ediyor"

    Oskarshamn Nükleer Santrali Sözcüsü Desiree Liljevall yaptığı açıklamada, "Oskarshamn'ın 3 numaralı reaktörü, türbinin kapanması nedeniyle elektrik şebekesinden ayrıldı. Sorun çözmek için çalışmalar devam ediyor" dedi.

    Santralin işletmecisi OKG AB’nin internet sitesine göre, söz konusu reaktörün dünyanın en büyük kaynar su reaktörlerinden biri olduğu ifade ediliyor.

    İsveç'te 3 adet nükleer santral bulunuyor

    Oskarshamn Nükleer Santrali’nin inşaasına 1980 yılında başlanmış ve 5 sene sonra faaliyete geçmişti.

    Faaliyete alındığında başlangıçta üç reaktörü olan Oskarshamn’ın 2 reaktörü daha önce kalıcı olarak kapatılmıştı.

    Yaklaşık 10 milyonluk bir ülke olan İsveç'in iki nükleer santrali daha var. Biri başkent Stockholm'ün kuzeyindeki Forsmark'ta, diğeri ise Göteborg'un güneyinde Ringhals'ta yer alıyor.

    İsveç in en büyük nükleer santralinde arıza #1


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