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    İsveç'in gönderdiği askeri malzemeler Ukrayna'ya ulaştı

    İsveç Genelkurmay Başkanı Micael Byden, Ukrayna'ya gönderdikleri askeri malzemenin yerlerine ulaştığını söyledi.
    • AA
    • 07.03.2022 - 00:34
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    İsveç'in gönderdiği askeri malzemeler Ukrayna'ya ulaştı

    Ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye açıklamada bulunan Byden, Ukrayna'ya daha önce göndereceklerini açıkladıkları 5 bin AT4 tanksavar silah, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri kask ve 135 bin askere yetecek hazır gıdanın yerine ulaştığını belirtti.

    İsveç Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, malzemenin nasıl gittiği yönünde güvenlik nedeniyle fazla bilgi verilemeyeceği bildirildi.

    İSVEÇ'TEN UKRAYNA'YA 50 MİLYON DOLAR PARA YARDIMI

    İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusuna yaptıkları 50 milyon dolar para yardımının da yerine ulaştığını duyurdu.

    İsveç in gönderdiği askeri malzemeler Ukrayna ya ulaştı #1


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